¿Gael García Bernal podría representar a México en los Oscar por su papel en Cassandro?

¿Y cómo surgió la idea de llevar al cine la historia de una estrella profesional de lucha libre como Cassandro? “La idea surgió de un buen deseo, como algo mágico que empezó con una conversación y de a poco se hizo realidad con un guion. Por un momento quedó todo en pausa, hasta que de repente empezaron a decir todos “sí!”, el rodaje tuvo luz verde y pudimos disfrutar del resto del proceso”.

¿Y fuera del cine, ya te gustaba antes el mundo tan particular de la lucha libre? “Era como un sueño en mi niñez... Solía jugar todo el tiempo a lucha libre. Será por eso que me pareció maravillosa la oportunidad. Fue un placer revivir los recuerdos que había tenido de niño, aunque el entrenamiento haya sido muy intenso. Te diría que la lucha libre es como bailar salsa, cuando no tienes la menor idea y al ver bailar una pareja te parece que se conocen, que ya lo hicieron antes, pero no. A lo mejor ni siquiera saben cómo se llama la otra persona con la que bailan. Y la lucha libre es así, no se ensaya, tiene ciertos códigos con los que se divierten y reaccionan”.

¿Y cómo fue el proceso del entrenamiento, para parecerte tanto a Cassandro? “En mi caso, tuve que ejercitar y comer mucho, pero eso fue lo fácil. Lo divertido empezó con la verdadera lucha libre, aprendiendo el proceso para no lastimarme, el precalentamiento, saber como caer, además de saber levantarme también. Aprendí bastante, tienen muchos secretos”.