Galilea Montijo habla de su romance con Isaac Moreno: ‘Ojalá y se dé’

La conductora del programa “Hoy” dejó en claro que en la historia entre su ex marido Fernando Reina y ella no hay cosas raras y, en cambio, expresó que tienen un hijo en común que los mantendrá unidos, de la misma manera que “la Gali” seguirá velando por los dos hijos del empresario, producto de su primer matrimonio, a quienes les guarda un gran cariño, pues los ve como sus propios hijos.

“Yo se los dije desde el primer día, me verán saliendo con uno, con otro, lo que sí es que no está padre, luego que empiecen inventar historias de que es infiel, que inventen historias” , señaló a los medios de comunicación.

“Me encantan que ponen una fotografía cuando nos conocemos, dije: ´-Qué guapo chavo´. pero ahí nos conocimos, pero no es de: ´-Hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir”, aclaró.

Entre las y los presentes, hubo alguien que le expresó a Montijo que tenía respondió: “Eso siempre y la queso”. Además expresó sentirse contenta, por el hecho de que se siguen conociendo, pues está en la espera que se dé algo más formal. “Si no se da les dije el otro día ‘ay muchachos me divorcié, no me capé’”.

Finalmente manifestó su inconformidad de que las personas critiquen cuando una mujer quiere rehacer su vida, pero cuando un hombre hace lo mismo hasta lo felicitan.