‘Ganábamos muy poco’, Dulce María revela ‘explotación’ en giras de RBD

“Saqué más dinero de las campañas publicitarias. En Rebelde, no, porque yo era... bueno, no solo yo, todos. Bailaron muy bien con nosotros”, añadió Dulce.

“Bueno, la verdad es que queremos hacer algo juntos, pero no sé si una gira sería posible porque todavía no es seguro para nosotros y para todos, así que no sé si será posible en 2022. Personalmente tengo una bebé, no sé si podría hacer una gira, pero me encantaría hacer algo con ellos por ti. Entonces espero que hagamos algo, pero no sé si será una gira”, explicó.

¿REBOOT DE RBD EN NETFLIX?

El próximo cinco de enero llegará a la plataforma de streaming un reboot (re-lanzamiento) de la popular telenovela mexicana, la cual promete reconquistar a los fanáticos y enamorar a las nuevas generaciones.