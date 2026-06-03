¿Ganaría una elección? Proponen a Kim Kardashian como política en Estados Unidos

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    ¿Ganaría una elección? Proponen a Kim Kardashian como política en Estados Unidos
    Postura. La empresaria ha incrementado su participación en temas relacionados con la justicia penal y el activismo social en los últimos años. FOTO: INSTAGRAM@KIMKARDASHIAN

La psicoterapeuta MJ Corey aborda la profunda influencia del clan Kardashian en el consumo digital y la transformación de los medios

Pareciera que la intención de Kim Kardashian es hacer enojar a sus detractores, aunque algunos tampoco ayudan a evitarlo. La empresaria fue tomada como ejemplo por una especialista en el libro ‘Deconstruyendo a las Kardashian: Un Nuevo Manifiesto Mediático’, donde se asegura que la fundadora de SKIMS tendría el perfil ideal para incursionar en la política de Estados Unidos.

En la publicación, la autora analiza el impacto cultural de la famosa familia y plantea una pregunta que para muchos ya no parece tan descabellada: ¿podría la modelo y empresaria llegar algún día a la Casa Blanca y gobernar una de las naciones más influyentes del mundo?

Para Corey, el precedente ya existe.“Ronald Reagan y Donald Trump demostraron que la celebridad puede convertirse en capital político”, afirmó.

¿QUÉ DICE DE KIM KARDASHIAN?

La autora considera que Kim cuenta con ventajas que muchos políticos tradicionales envidiarían: reconocimiento mundial, millones de seguidores, una conexión directa con el público y experiencia en causas sociales relacionadas con la reforma del sistema de justicia estadounidense.

Kim tiene todo lo que, en teoría, necesita un candidato político moderno”, señaló.

Aunque la empresaria nunca ha anunciado aspiraciones presidenciales, en los últimos años ha impulsado diversas causas legales, ha sostenido reuniones con líderes políticos y continúa sus estudios en el ámbito jurídico.

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Kim Kardashian se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca en múltiples ocasiones entre 2018 y 2020 para promover la reforma del sistema penitenciario y abogar por el indulto de varios reclusos.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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