¿Ganaría una elección? Proponen a Kim Kardashian como política en Estados Unidos
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La psicoterapeuta MJ Corey aborda la profunda influencia del clan Kardashian en el consumo digital y la transformación de los medios
Pareciera que la intención de Kim Kardashian es hacer enojar a sus detractores, aunque algunos tampoco ayudan a evitarlo. La empresaria fue tomada como ejemplo por una especialista en el libro ‘Deconstruyendo a las Kardashian: Un Nuevo Manifiesto Mediático’, donde se asegura que la fundadora de SKIMS tendría el perfil ideal para incursionar en la política de Estados Unidos.
En la publicación, la autora analiza el impacto cultural de la famosa familia y plantea una pregunta que para muchos ya no parece tan descabellada: ¿podría la modelo y empresaria llegar algún día a la Casa Blanca y gobernar una de las naciones más influyentes del mundo?
Para Corey, el precedente ya existe.“Ronald Reagan y Donald Trump demostraron que la celebridad puede convertirse en capital político”, afirmó.
¿QUÉ DICE DE KIM KARDASHIAN?
La autora considera que Kim cuenta con ventajas que muchos políticos tradicionales envidiarían: reconocimiento mundial, millones de seguidores, una conexión directa con el público y experiencia en causas sociales relacionadas con la reforma del sistema de justicia estadounidense.
“Kim tiene todo lo que, en teoría, necesita un candidato político moderno”, señaló.
Aunque la empresaria nunca ha anunciado aspiraciones presidenciales, en los últimos años ha impulsado diversas causas legales, ha sostenido reuniones con líderes políticos y continúa sus estudios en el ámbito jurídico.
Kim Kardashian se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca en múltiples ocasiones entre 2018 y 2020 para promover la reforma del sistema penitenciario y abogar por el indulto de varios reclusos.