¿Ganaría una elección? Proponen a Kim Kardashian como política en Estados Unidos

Pareciera que la intención de Kim Kardashian es hacer enojar a sus detractores, aunque algunos tampoco ayudan a evitarlo. La empresaria fue tomada como ejemplo por una especialista en el libro ‘Deconstruyendo a las Kardashian: Un Nuevo Manifiesto Mediático’, donde se asegura que la fundadora de SKIMS tendría el perfil ideal para incursionar en la política de Estados Unidos.

En la publicación, la autora analiza el impacto cultural de la famosa familia y plantea una pregunta que para muchos ya no parece tan descabellada: ¿podría la modelo y empresaria llegar algún día a la Casa Blanca y gobernar una de las naciones más influyentes del mundo?

Para Corey, el precedente ya existe.“Ronald Reagan y Donald Trump demostraron que la celebridad puede convertirse en capital político”, afirmó.