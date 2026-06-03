¡Con sello coahuilense! Filman en Texas película producida por la cineasta Olga Segura

Uno de los nombres que sin duda está dejando huella en la producción cinematográfica en Estados Unidos es el de Olga Segura, quien, impulsada por su pasión por el séptimo arte, encontró la manera de convertir sus sueños en realidad y convertirse en una agente de cambio para otros cineastas que también aspiraban a lograrlo. En esta ocasión, la productora trabaja en la película ‘Verano’, escrita y dirigida por Leo Aguirre, quien previamente formó parte del laboratorio de escritura del Instituto Sundance. La cinta se suma a la creciente lista de proyectos impulsados por Crooked Highways. De hecho, a finales de 2025 concluyó la filmación de ‘How to Clean a House in 10 Easy Steps’, producción con la que Segura participó en la más reciente edición del Los Angeles Latino International Film Festival.

UNA PELÍCULA CON TALENTO De acuerdo con información compartida por el propio Aguirre, el elenco está integrado por reconocidas figuras del entretenimiento hispano, entre ellas Alejandro Edda, conocido por sus participaciones en ‘Narcos: México’ y ‘American Made’, junto a Tom Cruise. También destaca la participación de Mariana Treviño, quien recientemente formó parte de la serie ‘Stick’, protagonizada por Owen Wilson para Apple TV+, así como de ‘Mentiras, La Serie’, disponible en Prime Video. Entre los nuevos talentos se encuentra Miguel Mora, quien interpreta a ‘Alex’ y debuta como protagonista en esta producción. Asimismo, Víctor Prieto Simental da vida a ‘Tomás’, luego de participar en el proyecto ‘En el camino’, reconocido en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

“Por donde se mire, el equipo es impecable, está entusiasmado y ya no podemos esperar para empezar”, expresó Leo Aguirre en una entrevista previa al inicio de las filmaciones, que se realizan esta semana en San Antonio, Texas. En abril de 2025, Segura también filmó en Torreón la película ‘Sin Decir Adiós’, proyecto que marcó el debut como directora de la actriz lagunera Cristina Rodlo.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA DE OLGA SEGURA? ‘Verano’ narra las vivencias de una familia mexicoestadounidense que reside en Texas durante una etapa crucial de sus vidas. La historia gira en torno a ‘Joel’, el padre; ‘Clara’, la madre; y ‘Alex’, su hijo biológico de 17 años, quien intenta descubrir cuál es su lugar en el mundo y cómo encaja en él. Mientras tanto, sus padres atraviesan un momento complicado dentro de su relación. Todo se intensifica cuando deciden acoger a ‘Tomás’, un solicitante de asilo, con la esperanza de que su llegada ayude a unir a la familia y a ocultar las fracturas que existen dentro de su dinámica familiar.

CAMINO DE ÉXITOS Entre otros de sus triunfos destaca la película ‘Waiting for the Barbarians’ cinta que contó con las actuaciones de Johnny Depp, Mark Rylance y Robert Pattinson, y llegó a la competencia como el Festival de Cine de Venecia 2019. Charló con El Universal a quienes habló de la experiencia de haber llegado al Festival de Sundance con ‘Goat’, y aunque han pasado años esas palabras se mantienen en su presente como actriz y productora.