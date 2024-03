¡Goooool! El futbolista Josh Cavallo le pide matrimonio a su novio Leighton Morrell en plena cancha

¿QUÉ PASÓ CON JOSH CAVALLO?

Los informes de que Cavallo y Morrell estaban saliendo comenzaron a llegar a la prensa a fines de 2023. Aunque generalmente ha mantenido un perfil bajo, Cavallo comenzó a compartir más fotos y videos de su relación con Morrell en los últimos meses, aunque según reportes ambos estaban juntos desde hace dos años.

“Su apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida de forma auténtica. Fue correcto compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo”, agregó en el post de Instagram que hasta la tarde del jueves tenía más de 225 mil likes y comentarios de compañeros deportistas.

En 2021 compartió en redes un conmovedor video en el que reveló su homosexualidad, declarando de esta forma su intención de “mostrar que todos son bienvenidos en el juego del fútbol” y lograr que vieran sus talentos en la cancha.