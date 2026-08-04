Guanajuato niega acusaciones de Santa Fe Klan sobre presunto ataque de policías a su familia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato rechazó este martes la versión difundida por el rapero Ángel Quesada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, quien había acusado a elementos de la Policía Municipal de disparar contra integrantes de su familia durante la madrugada del lunes mientras se encontraban afuera de su tienda oficial, ubicada en la colonia Santa Fe. A través de un video difundido en redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Gamba, aseguró que los policías acudieron al sitio para atender un reporte recibido en el número de emergencias 9-1-1 por una presunta riña y sostuvo que los elementos no ingresaron al domicilio del artista ni realizaron disparos.

AUTORIDADES ASEGURAN QUE EL OPERATIVO DERIVÓ DE UN REPORTE AL 911 Durante su mensaje, Luis Gamba explicó que la movilización policial comenzó luego de que se recibiera una llamada en la que se reportaban gritos, una pelea y el lanzamiento de objetos dentro de un domicilio de la colonia Santa Fe. “Un reporte que entró aquí hace 4, donde estamos, este a 911 sobre una posible riña, gritos en un domicilio. Estaban peleando, también estaban arrojando objetos y bueno, los compañeros a la hora que reciben este reporte se desplazan a la colonia Santa Fe a atender el mismo reporte para evitar bueno, complicaciones o que alguien se viera afectado.” El funcionario indicó que, una vez en el lugar, los elementos escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que motivó la solicitud de refuerzos. POLICÍA REPORTA UN ELEMENTO LESIONADO Y DENUNCIA PRESENTADA ANTE LA FISCALÍA Gamba informó que uno de los policías resultó lesionado por golpes durante la intervención y que tanto el agente como la corporación presentaron denuncias ante el Ministerio Público. “Este, comentarles que ahí en la zona se escucharon detonaciones de arma de fuego y se solicitó más unidades, los compañeros fueron bueno, un compañero fue víctima de golpes, en este caso se fue lesionado por golpes, presentó su denuncia también ante el Ministerio Público por las mismas detonaciones que se hicieron en la zona y por los indicios balísticos, bueno, nosotros hicimos una denuncia de hechos.” Añadió que será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de realizar los peritajes y determinar lo ocurrido. “Esta denuncia de hechos va a fiscalía, fiscalía se acerca ahí con su peritaje y ellos van a determinar y declinar las responsabilidades y la investigación pertinente. Es lo que les podemos mencionar sobre este reporte.”

SECRETARÍA RESPALDA ACTUACIÓN DE LOS POLICÍAS Respecto a las declaraciones realizadas por Santa Fe Klan en redes sociales, el secretario manifestó que la dependencia respalda la actuación de los elementos municipales, aunque señaló que será la Fiscalía quien determine las responsabilidades derivadas de los hechos. “En lo que viene siendo el tema de bueno, de las redes sociales y las denuncias que hace este el cantante Ángel Quesada, bueno, ahí comentarles nosotros respaldamos el actuar de los compañeros de Policía Preventiva.” También expresó: “Sabemos que trabajan todos los días por la seguridad de los guanajuatenses, de todos los guanajuatenses y bueno, también en ese sentido bueno, también respetamos lo que dice el señor Ángel Quesada y bueno, pues obviamente la fiscalía va a determinar que es la encargada de hacer las investigaciones.” Asimismo, informó que la corporación abrió una carpeta derivada de las publicaciones realizadas por el cantante. “Por nuestra parte, nosotros por la misma denuncia que tenemos ahí en redes sociales, bueno, nosotros iniciamos aquí una carpeta para también estar siempre al pendiente de garantizar el derecho y la seguridad de todos los guanajuatenses.” NIEGAN ENFRENTAMIENTO Y USO DE ARMAS POR PARTE DE LOS AGENTES El titular de Seguridad Ciudadana aclaró que las detonaciones reportadas no constituyeron un ataque dirigido contra la corporación y sostuvo que los policías no accionaron sus armas. “No fue un ataque en contra de los policías. No fue un ataque de arma de fuego en contra de la corporación. Los compañeros se acercaron a un reporte, se atendió ese reporte y se escucharon las detonaciones de arma de fuego, pero no fue un ataque en contra de los compañeros.” En ese mismo sentido, afirmó: “Y en este sentido, dejándolo muy claro, los elementos no repelieron ninguna agresión de arma de fuego, no desenfundaron sus armas. Tampoco fueron atacados por arma de fuego. O sea, fueron o sea, tuvieron ahí un tema de riña, fueron golpeados un compañero, pero las detonaciones se escucharon en la zona.” Añadió que hasta el momento no hay personas detenidas ni armas aseguradas relacionadas con el caso. “Lo que tenemos de momento, o sea, no tenemos personas aseguradas y tampoco tenemos nosotros arma de fuego. Lo que investigue fiscalía y lo que tenga bien hacer en su proceso de investigación, lo va a determinar fiscalía.”

AFIRMAN QUE LOS POLICÍAS NO INGRESARON AL DOMICILIO Al ser cuestionado sobre la ausencia de un posicionamiento inmediato tras las acusaciones del cantante, Gamba respondió que la dependencia decidió esperar el desarrollo de las investigaciones ministeriales. “Nosotros somos muy respetuosos de los procesos. El proceso de investigación lo tiene fiscalía.” También negó que los policías hubieran ingresado al inmueble del rapero. “Los compañeros no ingresaron a la casa de Santa Fe.” El funcionario explicó que la corporación entregó material videográfico a la Fiscalía para apoyar las investigaciones. “Nosotros contamos ahí con cámaras vecinales. Hay una cámara de C5 también que apunta a la zona y todo este material se le presentó a la fiscalía y es el que va a determinar los temas de su investigación.” Asimismo, indicó que cualquier persona que considere haber sido afectada puede presentar una denuncia formal. “El cantante igual que cualquier ciudadano en el momento si se ve afectado tiene que presentar una denuncia o este es su derecho de presentar una denuncia. Si cuenta con ciertas cosas que validen esa denuncia, como pueden ser los videos, como pueden ser testigos, los presentará, pero es en la fiscalía la encargada de determinar todo eso.”

SANTA FE KLAN DENUNCIÓ PRESUNTO ATAQUE CONTRA SU FAMILIA El lunes, Ángel Quesada publicó en su cuenta oficial de Facebook un mensaje en el que acusó directamente a policías municipales de haber disparado contra integrantes de su familia mientras convivían afuera de su tienda en la colonia Santa Fe. En esa publicación, el rapero aseguró contar con videos de los hechos y afirmó tener identificados los nombres de los elementos, así como las placas y números de las patrullas que, según su versión, participaron en el presunto ataque. “Por si algo le pasa a mi familia o se me pierde algo en mis estudios, tienda, barberías, tatuajes, tenemos cámaras en todo el barrio”, escribió el artista. Además, sostuvo que los uniformados intentaron ingresar a su domicilio y los acusó de mantener actos de hostigamiento contra vecinos y trabajadores de la zona. Horas después, la publicación fue eliminada de la cuenta oficial del cantante. En su mensaje, Santa Fe Klan no precisó si alguno de sus familiares resultó lesionado durante los hechos denunciados. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar, con base en los peritajes, testimonios y material videográfico disponible, las circunstancias de los hechos.