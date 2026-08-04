Guanajuato niega acusaciones de Santa Fe Klan sobre presunto ataque de policías a su familia

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Guanajuato niega acusaciones de Santa Fe Klan sobre presunto ataque de policías a su familia
    Autoridades de Guanajuato aseguraron que el operativo atendió un reporte al 911 y señalaron que la Fiscalía determinará las responsabilidades del caso. INSTAGRAM | SANTA FE KLAN

La Secretaría de Seguridad de Guanajuato rechazó la versión de Santa Fe Klan y afirmó que los policías no dispararon ni ingresaron a su domicilio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato rechazó este martes la versión difundida por el rapero Ángel Quesada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, quien había acusado a elementos de la Policía Municipal de disparar contra integrantes de su familia durante la madrugada del lunes mientras se encontraban afuera de su tienda oficial, ubicada en la colonia Santa Fe.

A través de un video difundido en redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Gamba, aseguró que los policías acudieron al sitio para atender un reporte recibido en el número de emergencias 9-1-1 por una presunta riña y sostuvo que los elementos no ingresaron al domicilio del artista ni realizaron disparos.

https://vanguardia.com.mx/show/santa-fe-klan-denuncia-presunto-ataque-de-policias-contra-su-familia-en-guanajuato-FG22600454

AUTORIDADES ASEGURAN QUE EL OPERATIVO DERIVÓ DE UN REPORTE AL 911

Durante su mensaje, Luis Gamba explicó que la movilización policial comenzó luego de que se recibiera una llamada en la que se reportaban gritos, una pelea y el lanzamiento de objetos dentro de un domicilio de la colonia Santa Fe.

“Un reporte que entró aquí hace 4, donde estamos, este a 911 sobre una posible riña, gritos en un domicilio. Estaban peleando, también estaban arrojando objetos y bueno, los compañeros a la hora que reciben este reporte se desplazan a la colonia Santa Fe a atender el mismo reporte para evitar bueno, complicaciones o que alguien se viera afectado.”

El funcionario indicó que, una vez en el lugar, los elementos escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que motivó la solicitud de refuerzos.

POLICÍA REPORTA UN ELEMENTO LESIONADO Y DENUNCIA PRESENTADA ANTE LA FISCALÍA

Gamba informó que uno de los policías resultó lesionado por golpes durante la intervención y que tanto el agente como la corporación presentaron denuncias ante el Ministerio Público.

“Este, comentarles que ahí en la zona se escucharon detonaciones de arma de fuego y se solicitó más unidades, los compañeros fueron bueno, un compañero fue víctima de golpes, en este caso se fue lesionado por golpes, presentó su denuncia también ante el Ministerio Público por las mismas detonaciones que se hicieron en la zona y por los indicios balísticos, bueno, nosotros hicimos una denuncia de hechos.”

Añadió que será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de realizar los peritajes y determinar lo ocurrido.

“Esta denuncia de hechos va a fiscalía, fiscalía se acerca ahí con su peritaje y ellos van a determinar y declinar las responsabilidades y la investigación pertinente. Es lo que les podemos mencionar sobre este reporte.”

SECRETARÍA RESPALDA ACTUACIÓN DE LOS POLICÍAS

Respecto a las declaraciones realizadas por Santa Fe Klan en redes sociales, el secretario manifestó que la dependencia respalda la actuación de los elementos municipales, aunque señaló que será la Fiscalía quien determine las responsabilidades derivadas de los hechos.

“En lo que viene siendo el tema de bueno, de las redes sociales y las denuncias que hace este el cantante Ángel Quesada, bueno, ahí comentarles nosotros respaldamos el actuar de los compañeros de Policía Preventiva.”

También expresó:

“Sabemos que trabajan todos los días por la seguridad de los guanajuatenses, de todos los guanajuatenses y bueno, también en ese sentido bueno, también respetamos lo que dice el señor Ángel Quesada y bueno, pues obviamente la fiscalía va a determinar que es la encargada de hacer las investigaciones.”

Asimismo, informó que la corporación abrió una carpeta derivada de las publicaciones realizadas por el cantante.

“Por nuestra parte, nosotros por la misma denuncia que tenemos ahí en redes sociales, bueno, nosotros iniciamos aquí una carpeta para también estar siempre al pendiente de garantizar el derecho y la seguridad de todos los guanajuatenses.”

NIEGAN ENFRENTAMIENTO Y USO DE ARMAS POR PARTE DE LOS AGENTES

El titular de Seguridad Ciudadana aclaró que las detonaciones reportadas no constituyeron un ataque dirigido contra la corporación y sostuvo que los policías no accionaron sus armas.

“No fue un ataque en contra de los policías. No fue un ataque de arma de fuego en contra de la corporación. Los compañeros se acercaron a un reporte, se atendió ese reporte y se escucharon las detonaciones de arma de fuego, pero no fue un ataque en contra de los compañeros.”

En ese mismo sentido, afirmó:

“Y en este sentido, dejándolo muy claro, los elementos no repelieron ninguna agresión de arma de fuego, no desenfundaron sus armas. Tampoco fueron atacados por arma de fuego. O sea, fueron o sea, tuvieron ahí un tema de riña, fueron golpeados un compañero, pero las detonaciones se escucharon en la zona.”

Añadió que hasta el momento no hay personas detenidas ni armas aseguradas relacionadas con el caso.

“Lo que tenemos de momento, o sea, no tenemos personas aseguradas y tampoco tenemos nosotros arma de fuego. Lo que investigue fiscalía y lo que tenga bien hacer en su proceso de investigación, lo va a determinar fiscalía.”

AFIRMAN QUE LOS POLICÍAS NO INGRESARON AL DOMICILIO

Al ser cuestionado sobre la ausencia de un posicionamiento inmediato tras las acusaciones del cantante, Gamba respondió que la dependencia decidió esperar el desarrollo de las investigaciones ministeriales.

“Nosotros somos muy respetuosos de los procesos. El proceso de investigación lo tiene fiscalía.”

También negó que los policías hubieran ingresado al inmueble del rapero.

“Los compañeros no ingresaron a la casa de Santa Fe.”

El funcionario explicó que la corporación entregó material videográfico a la Fiscalía para apoyar las investigaciones.

“Nosotros contamos ahí con cámaras vecinales. Hay una cámara de C5 también que apunta a la zona y todo este material se le presentó a la fiscalía y es el que va a determinar los temas de su investigación.”

Asimismo, indicó que cualquier persona que considere haber sido afectada puede presentar una denuncia formal.

“El cantante igual que cualquier ciudadano en el momento si se ve afectado tiene que presentar una denuncia o este es su derecho de presentar una denuncia. Si cuenta con ciertas cosas que validen esa denuncia, como pueden ser los videos, como pueden ser testigos, los presentará, pero es en la fiscalía la encargada de determinar todo eso.”

https://vanguardia.com.mx/show/asi-conquisto-el-barrio-de-la-telarana-a-los-fans-de-spider-man-en-la-cdmx-KH22611795

SANTA FE KLAN DENUNCIÓ PRESUNTO ATAQUE CONTRA SU FAMILIA

El lunes, Ángel Quesada publicó en su cuenta oficial de Facebook un mensaje en el que acusó directamente a policías municipales de haber disparado contra integrantes de su familia mientras convivían afuera de su tienda en la colonia Santa Fe.

En esa publicación, el rapero aseguró contar con videos de los hechos y afirmó tener identificados los nombres de los elementos, así como las placas y números de las patrullas que, según su versión, participaron en el presunto ataque.

“Por si algo le pasa a mi familia o se me pierde algo en mis estudios, tienda, barberías, tatuajes, tenemos cámaras en todo el barrio”, escribió el artista.

Además, sostuvo que los uniformados intentaron ingresar a su domicilio y los acusó de mantener actos de hostigamiento contra vecinos y trabajadores de la zona.

Horas después, la publicación fue eliminada de la cuenta oficial del cantante. En su mensaje, Santa Fe Klan no precisó si alguno de sus familiares resultó lesionado durante los hechos denunciados.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar, con base en los peritajes, testimonios y material videográfico disponible, las circunstancias de los hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Seguridad

Localizaciones


Guanajuato

Personajes


Santa Fe Klan

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Efecto dominó

Efecto dominó
NosotrAs: Lo que las trabajadoras de la educación vemos todos los días

NosotrAs: Lo que las trabajadoras de la educación vemos todos los días
Autoridades detuvieron en Tlalpan a un hombre que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de una camioneta, informó Omar García Harfuch

Detienen en Tlalpan a hombre que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en una camioneta
Especialistas advierten que la falta de control gubernamental dentro de los penales convierte los centros de internamiento en escuelas del crimen.

Denuncian red de extorsión en penal de la CDMX: cobran desde el pase de lista hasta la droga
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Aunque en la mayoría de los casos no representa una enfermedad, especialistas señalan que puede estar relacionado con el estrés, los cambios hormonales, los hábitos de sueño o problemas médicos que alteran el descanso.

¿Por qué me despierto a las 3 de la mañana?... las causas de la interrupción del sueño y claves para descansar mejor
Drama. El análisis de ‘Forbes’ reavivó el debate sobre la inclusión en los Grammy y el papel de las nuevas categorías para artistas internacionales.

Forbes defiende postura de BTS y cuestiona nueva categoría de los Grammy
La actuación de Katia Itzel García en el triunfo de Querétaro sobre Tigres provocó cuestionamientos por sus decisiones arbitrales.

Katia Itzel García vuelve a desatar la polémica; en redes sociales la redimen y la ‘crucifican’ tras su arbitraje en Querétaro