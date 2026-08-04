Así conquistó ‘El Barrio de la Telaraña’ a los fans de Spider-Man en la CDMX

La marca histórica que consiguió la cinta ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ no se debe solo al cariño que los fanáticos le tienen al héroe arácnido, sino también a la magnitud de la campaña publicitaria realizada a nivel mundial para la película protagonizada por Tom Holland. Eso incluyó a la Ciudad de México con la implementación de ‘El Barrio de la Telaraña’.

De acuerdo con diversos medios mexicanos, la promoción, a cargo de Sony Pictures, llevó la experiencia a otro nivel al crear una campaña multiplataforma con una alta relevancia cultural, cercana a los millones de seguidores del personaje.

El evento arácnido estuvo a cargo de la agencia creativa independiente Archer Troy, con lo que se presentó una versión del ‘Hombre Araña’ con un toque muy mexicano.