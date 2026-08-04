Así conquistó ‘El Barrio de la Telaraña’ a los fans de Spider-Man en la CDMX
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La campaña transformó comercios y calles de la capital mexicana en una experiencia inmersiva inspirada en el universo del Hombre Araña para celebrar el estreno de la nueva película
La marca histórica que consiguió la cinta ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ no se debe solo al cariño que los fanáticos le tienen al héroe arácnido, sino también a la magnitud de la campaña publicitaria realizada a nivel mundial para la película protagonizada por Tom Holland. Eso incluyó a la Ciudad de México con la implementación de ‘El Barrio de la Telaraña’.
De acuerdo con diversos medios mexicanos, la promoción, a cargo de Sony Pictures, llevó la experiencia a otro nivel al crear una campaña multiplataforma con una alta relevancia cultural, cercana a los millones de seguidores del personaje.
El evento arácnido estuvo a cargo de la agencia creativa independiente Archer Troy, con lo que se presentó una versión del ‘Hombre Araña’ con un toque muy mexicano.
¿DE QUÉ TRATA ‘EL BARRIO DE LA TELARAÑA’?
Como parte de la campaña, diversos comercios locales fueron intervenidos con referencias al universo de Spider-Man, adoptando nombres, gráficos y elementos inspirados en algunos de los personajes más queridos por los seguidores del superhéroe.
La iniciativa convirtió al barrio en una experiencia inmersiva que invitó a los fans a recorrer sus calles mientras descubrían guiños al universo de Marvel.
Alimentos con nombres de los villanos de Peter Parker, el predominio de los colores azul y rojo, pósters y carteles con los que se buscaba a ‘Spider-Man’, así como un mapa en Google en el que la ciudad aparecía con forma de telaraña, formaron parte de la estrategia, que además fue ampliamente difundida en redes sociales.