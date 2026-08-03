$!Santa Fe Klan denuncia presunto ataque de policías contra su familia en Guanajuato

El rapero guanajuatense Ángel Quesada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, denunció que presuntamente elementos de la Policía Municipal de Guanajuato dispararon contra integrantes de su familia mientras convivían afuera de su tienda oficial, ubicada en la colonia Santa Fe.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista aseguró que cuenta con videos de lo ocurrido y afirmó que tiene identificados los nombres, placas y números de las patrullas de los agentes que, según su versión, participaron en los hechos.

En la publicación, Santa Fe Klan también señaló que los policías presuntamente intentaron ingresar a su domicilio y acusó a los uniformados de mantener actos de hostigamiento contra vecinos y trabajadores de la zona.