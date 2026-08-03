Santa Fe Klan denuncia presunto ataque de policías contra su familia en Guanajuato

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Santa Fe Klan denuncia presunto ataque de policías contra su familia en Guanajuato
    Santa Fe Klan denunció en redes sociales un presunto ataque de policías municipales contra su familia en Guanajuato; las autoridades no han emitido postura oficial. VANGUARDIA

Santa Fe Klan denunció que policías municipales de Guanajuato presuntamente dispararon contra su familia y acusó hostigamiento

El rapero guanajuatense Ángel Quesada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, denunció que presuntamente elementos de la Policía Municipal de Guanajuato dispararon contra integrantes de su familia mientras convivían afuera de su tienda oficial, ubicada en la colonia Santa Fe.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista aseguró que cuenta con videos de lo ocurrido y afirmó que tiene identificados los nombres, placas y números de las patrullas de los agentes que, según su versión, participaron en los hechos.

En la publicación, Santa Fe Klan también señaló que los policías presuntamente intentaron ingresar a su domicilio y acusó a los uniformados de mantener actos de hostigamiento contra vecinos y trabajadores de la zona.

https://vanguardia.com.mx/show/muere-carlos-del-campo-emblematica-voz-del-doblaje-latino-de-toy-story-star-wars-y-game-of-thrones-HN22585057

ATAQUE CONTRA AMIGOS Y FAMILIARES DE SANTA FE CLAN HABRÍA OCURRIDO DURANTE LA MADRUGADA

El intérprete indicó que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes. Sin embargo, no precisó si alguno de sus familiares resultó lesionado durante el presunto ataque.

De acuerdo con medios locales, tras la denuncia se implementó un dispositivo de seguridad en el domicilio del cantante.

$!Santa Fe Klan denuncia presunto ataque de policías contra su familia en Guanajuato

PUBLICACIÓN DE SANTA FE CLAN FUE ELIMINADA Y NO HAY POSTURA OFICIAL

Horas después de realizar la denuncia, la publicación fue eliminada de la cuenta oficial de Facebook del artista.

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno municipal de Guanajuato y la administración estatal no habían emitido una postura oficial sobre los señalamientos realizados por Santa Fe Klan.

Asimismo, ninguna institución de seguridad había proporcionado información oficial respecto a los hechos denunciados por el rapero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Cantantes
Policía

Localizaciones


Guanajuato

Personajes


Santa Fe Klan

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
4T: Proyecto de nación

4T: Proyecto de nación
Adopción: una familia del corazón

Adopción: una familia del corazón
Sheinbaum anunció que en agosto se decidirá si se prohíben los celulares en escuelas y explicó cómo avanzan los foros con estudiantes y docentes.

Sheinbaum anuncia que en agosto se tomará una decisión sobre prohibir el uso de celulares en las escuelas
La USICAMM difundió imágenes del monitoreo del examen de Promoción Horizontal 2026 tras detectar presuntas conductas indebidas de participantes.

USICAMM exhibe imágenes de docentes por irregularidades en examen en línea y desata polémica por privacidad

Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
La Beca Rita Cetina dará 2 mil 500 pesos anuales a estudiantes de primaria pública. Conoce el calendario de pagos de agosto de 2026.

Sheinbaum revela el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina; a partir de hoy, pagarán 2 mil 500 pesos anuales a alumnos de primaria, por apellidos
Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 y prolongó el patrón de mujeres que inauguran la lista de expulsados.

¡Continúa la maldición en La Casa de los Famosos!... quién fue el primer eliminado
Randal Willars conquistó dos títulos en la plataforma de 10 metros y se convirtió en la figura mexicana de este domingo.

Randal Willars firma doble oro; México suma 17 medallas este domingo en los JCC 2026