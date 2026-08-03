Santa Fe Klan denuncia presunto ataque de policías contra su familia en Guanajuato
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Santa Fe Klan denunció que policías municipales de Guanajuato presuntamente dispararon contra su familia y acusó hostigamiento
El rapero guanajuatense Ángel Quesada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, denunció que presuntamente elementos de la Policía Municipal de Guanajuato dispararon contra integrantes de su familia mientras convivían afuera de su tienda oficial, ubicada en la colonia Santa Fe.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista aseguró que cuenta con videos de lo ocurrido y afirmó que tiene identificados los nombres, placas y números de las patrullas de los agentes que, según su versión, participaron en los hechos.
En la publicación, Santa Fe Klan también señaló que los policías presuntamente intentaron ingresar a su domicilio y acusó a los uniformados de mantener actos de hostigamiento contra vecinos y trabajadores de la zona.
ATAQUE CONTRA AMIGOS Y FAMILIARES DE SANTA FE CLAN HABRÍA OCURRIDO DURANTE LA MADRUGADA
El intérprete indicó que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes. Sin embargo, no precisó si alguno de sus familiares resultó lesionado durante el presunto ataque.
De acuerdo con medios locales, tras la denuncia se implementó un dispositivo de seguridad en el domicilio del cantante.
PUBLICACIÓN DE SANTA FE CLAN FUE ELIMINADA Y NO HAY POSTURA OFICIAL
Horas después de realizar la denuncia, la publicación fue eliminada de la cuenta oficial de Facebook del artista.
Hasta el cierre de esta nota, el gobierno municipal de Guanajuato y la administración estatal no habían emitido una postura oficial sobre los señalamientos realizados por Santa Fe Klan.
Asimismo, ninguna institución de seguridad había proporcionado información oficial respecto a los hechos denunciados por el rapero.