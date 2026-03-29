Guns n’ Roses, los Fabulosos Cadillacs y Simple Plan encienden el Pal’ Norte

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/ 29 marzo 2026
    Guns n’ Roses, los Fabulosos Cadillacs y Simple Plan encienden el Pal’ Norte

El segundo día del festival musical estuvo lleno de emociones y de grandes invitados

Convertido en una extravagante jungla de diversión donde la madurez y la juventud se fusionaron en notas musicales para agitar sensaciones, el Pa’l Norte vivió una segunda jornada explosiva. Al Parque Fundidora arribaron bandas ya consolidadas de la escena musical como los veteranos de Guns N’ Roses, headliners y encargados de cerrar el día, así como Grupo Frontera, Fabulosos Cadillacs y Simple Plan.

Anoche, esa convocatoria que tiene la agrupación de Edinburg, Texas, quedó probada cuando miles de personas corearon los hits de su Triste Pero Bien C*brón Tour.

Cientos de celulares apuntaron al escenario principal donde r·fagas de fuego anunciaron la salida de Grupo Frontera a las 22:26 horas, momento en el que contagiaron su ritmo con “La del Proceso” y “De Lunes a Lunes”, así como sus éxitos “Que Vuelvas” y “No Se Va”.

Adelaido “Payo” Solís III invitó a cantar esos temas que provocaron que varios bailaran al ritmo de “Di Que Sí”.

Una sorpresa de lujo resultó la participación de Mijares donde contagió su romanticismo a la audiencia. El cantante de 68 años se presentó a las 20:45 horas como un “Soldado del Amor”, y continuó su conquista con “Bella”.

La primera sorpresa la formaron tres conceptos musicales: Azul Azul, Grupo Clímax y Charly Sosa, que pusieron ritmo con “La Bomba” y “El Za Za Za”.

Los Fabulosos Cadillacs arribaron al escenario principal para armar un verdadero ambiente de fiesta al que nadie se resistió. Con la llegada de esta banda argentina al Parque Fundidora, todos cantaron y bailaron al caer la noche durante el segundo día de vida de la edición 14, en el que se esperaban 100 mil asistentes.

Con 41 años de trabajo en la escena musical, Los Fabulosos hicieron latir el corazón del Fundidora desde las 19:36 horas, con “Manuel Santill·n, el León”, “El Genio del Dub”, “Calaveras y Diablitos” y “Padre Nuestro”.

El sonido fabuloso de la banda argentina continuó con “Mal bicho”, la esperada “Matador” y “Yo No Me Sentaría En Tu Mesa”.

“¡Hola Monterreeey!”, saludó entusiasta Pierre Bouvier, vocalista de la banda canadiense Simple Plan desde el escenario principal. Con un público en su mayoría millenial, la banda abrió con el éxito “I’d Do Anything”, adem·s de “Nothing Changes” y “Shut Up!”.

Simple Plan tuvo su propio invitado sorpresa: el vocalista de Allison, Erick Canales, para entonar “I’m Just a Kid”, antes de cerrar con “Perfect”.

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