Gwyneth Paltrow, la actriz que ya no vive de Hollywood

Mientras los actores de Hollywood están de huelga, hay quienes ya ni siquiera viven de la actuación. Y el mejor ejemplo es Gwyneth Paltrow, dedicada ahora al sitio goop.com que había empezado desde la cocina de su casa, como una buena idea femenina que ya cumple 15 años como una marca que abarca desde una serie propia en Netflix hasta un negocio de ventas de cosméticos de belleza, ropa de última moda ‘G. label’, guías de viaje o recetas de cocina y hasta un sector dedicado a los placeres sexuales o un podcast de entrevistas con famosos. Y ahora que se acostumbró a plantear dudas detrás de un micrófono, aceptó la propuesta de responder las dudas que otros tenemos sobre ella. ¿Algún consejo para una madre que quiera crear su propia empresa como hiciste con Goop? “Yo me aseguraría de tener la absoluta pasión en lo que vaya hacer y lo que no pueda hacer. Tengo una muy buena amiga que tiene cinco hijos y había empezado con un negocio de ropa que no se podía quitar de la cabeza. Pero fue toda una inspiración ver cómo seguía su pasión. Yo también diría que lo hagan y traten de aprender lo que puedan, antes de empezar. Lo mismo fue conmigo. Yo soy una madre que empezó un negocio y tuve que aprender trabajando, así como aprendí fallando también. Por eso recomendaría equiparse con todo el conocimiento que puedan”. ¿Qué producto en particular te gustaría crear con Goop y todavía no pudiste? Hay varios que me gustaría hacer, pero me interesa desarrollar un producto limpio para el cabello dañado o teñido. La mayoría de esos productos que funcionan están llenos de siliconas y esa clase de cosas. Y me encantaría desarrollar algo que fuera realmente limpio para restaurar y reparar el cabello.

¿Y qué producto de Goop comprarías si tuvieras solo 100 dólares para gastar? “Compraría cinco bálsamos labiales. Me quedaría con algunos y compartiría el resto con amigas”. El nombre Goop surgió como la idea de crear “una palabra que no significara nada pero que pudiera significar algo” y hasta le agregó dos letras ‘o’ porque alguien le dijo que también las tenían los sitios de internet con más éxito (como Google). En realidad Goop, nació en la cocina de la casa de Gwyneth Paltrow, cuando ella todavía vivía en Londres, en Septiembre del 2008. Apenas había empezado con un email semanal contando intimidades de su vida, para ir sumando después algunos consejos ‘new age’ con títulos como “Eliminemos los alimentos blancos” o “Revisa tus pensamientos” y “Nutre to aspecto interior” El Website de goop.com surgió mucho después, para convertirse en un centro comercial asociado a otras marcas. En el año 2016, la compañía se mudó de Inglaterra a Los Angeles (después de la separación con el primer esposo Chris Martin) y al año siguiente, ya tenía 90 empleados. Para el año 2000 ya estaba valuada en 250 millones de dólares cuando causó toda una sensación agotando las ventas de una vela muy particular que se llamaba “Esto huele a mi vagina” (Costaba 75 dólares y hoy en eBay la suelen revender por más de 150 dólares). Con Netflix, Gwyenth Paltrow también tiene su propia serie Goop Lab, donde abarca temas tan curiosos y reales como el orgasmo femenino o la curación con energía, en seis episodios que todavía están disponibles en la plataforma de streaming.

¿Qué tan ocupado es un día normal en tu vida hoy? “Por lo general me levanto a la siete de la mañana y con mi esposo Brad (Falchuk) meditamos por 20 minutos. Después tomamos nuestro tiempo para un café y los emails, hasta que se levantan mis hijos. Después, hago el desayuno y trato de hacer yoga en algún rincón de la casa o salgo a caminar, cosas así. Recién después me pongo a trabajar antes de una buena cena y me voy a dormir temprano”. ¿Fuiste al cine últimamente? “Vengo muy mal con el cine... y es extraño considerando el tiempo que paso en casa. Hace años que no me siento a ver una película, pero veo más televisión”. ¿Y cómo sería una noche perfecta para Gwyneth Paltrow? “Mi noche perfecta sería tener un minuto con mi esposo, Brad (Falchuk), una buena comida y sentir la energía de la tranquilidad en casa. Así de simple. Me gusta hacer la cena, tengo tiempo para dejar las responsabilidades de lado, así que una buena cena y una botella de vino, con mi esposo”.

¿En un mundo digital como el que vivimos te desconectas en algún momento en particular? “Los fines de semana... trato de estar menos en la computadora porque durante la semana es más difícil por el trabajo. A veces trato de hacer llamadas por teléfono, como en los viejos tiempos, en vez de un zoom. Y después de cenar, también trato de no volver con la computadora. ¿Y después de la pandemia te quedó algún hábito que descubriste a puertas cerradas del mundo? “Lo que más me gusto es la forma en que todo en mi vida se hizo más lento, en términos de viajes y terminé encantada con estar más en casa. Es algo que trato de mantener, como irme a dormir sin una alarma programada, dejando que el cuerpo se despierte naturalmente, cuando esté listo. Me siento mucho mejor así, en vez de prender un par de velas y poner la alarma demasiado temprano por la mañana”. TE PUEDE INTERESAR: Luisa Galindo enfrenta un reto actoral con un personaje clave en la bioserie de Gloria Trevi ¿Y hoy? ¿Entre tanto trabajo, como reaccionas si en algún momento del día no te sientes motivada? “Es algo que trato de prestar atención y si no me siento motivada, cierro la computadora, me tomo 15 minutos, en la mitad del día. Me gusta caminar para quitarme la presión de encima y poder ser mucho más creativa, como una forma de escaparme mentalmente de lo que me pueda llegar a preocupar demasiado. Cuando me siento inspirada y calmada, la creatividad y la motivación vuelve”.

¿El mejor consejo que llevaste a la práctica en tu vida? “Supongo que la mínima gota de sabiduría a la que vuelvo una y otra vez es mantener la integridad personal, prestarle atención a nuestra voz interior, nuestra verdad. Es algo que no solía hacer antes. Cuando uno es lo que dice que es, desde un lugar de total honestidad, la vida es mucho más simple”. ¿Alguna virtud a nivel personal que te haya parecido común hasta que alguien te señalo que es una virtud extraordinaria? “Bueno, mi ex esposo (Chris Martin) me señaló que si estoy en una habitación tranquila y empiezo a cantar, suelo cantar en el mismo tono de la canción original. Yo nunca me había dado cuenta y terminó siendo cierto. Ahora, mi esposo también me dice que yo amo de una forma muy particular y la gente que está en mi vida se siente amada en una forma muy específica. Y al menos él piensa que es algo positivo”.

