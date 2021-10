HBO presenta tráiler de House Of The Dragon, precuela de Game of Thrones (video)

HBO reveló el primer tráiler de House Of The Dragon, precuela de la famosa serie ‘Game of Thrones’ que contará la historia en torno a la familia Targaryen, antiguos gobernantes de Poniente.

‘House of the Dragon’ estará ambientada 200 años antes de la historia de ‘Game of Thrones’, y se enfocará en la caída del poder de la Casa Targaryen, la cual llegó al poder, como ellos mismos aseguran, gracias a los dragones.