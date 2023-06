Henry Reyes comparte su talento multidisciplinario en exhibición

La galería 1 del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario exhibirá durante un mes la obra de un artista que a lo largo de 34 años ha buscado superar sus propios límites en la plástica, experimentar y crear llevado por su imaginación y talento.

“Alas para volar” del artista torreonense Henry Reyes, que se inauguró este jueves en el espacio perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila, está integrada por piezas que dan cuenta de esta labor artística comprometida con la técnica, la práctica y la expresión.

“Creo que es una evolución todo esto, son voces internas, lo que traigo dentro y que ahora son plasmadas en estas obras y creo que no me puedo encasillar en una corriente, traigo muchas maneras de expresión muy diversa pero no se pierde la esencia, esa es la misma”, compartió el autor en entrevista con VANGUARDIA.