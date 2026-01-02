Investigan presunta sobredosis en la muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones

La tragedia que envuelve a la familia del actor Tommy Lee Jones desde el pasado jueves ha generado conmoción, luego de que se diera a conocer la muerte de su hija, Victoria Jones, en circunstancias que aún permanecen bajo investigación. La herida permanece abierta tras revelarse que la mujer presuntamente habría fallecido a causa de una sobredosis. De acuerdo con información preliminar, la policía recibió una llamada de emergencia antes de acudir al hotel donde se encontraba Victoria y en el que fue declarada muerta. Victoria Jones, de 34 años, fue encontrada sin vida la madrugada del jueves 1 de enero dentro del exclusivo hotel Fairmont San Francisco, alrededor de las 2:52 a.m. A su llegada, los paramédicos la evaluaron y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

DETALLES DE LA TRAGEDIA El portal TMZ reveló que la llamada que recibió la policía fue clasificada inicialmente como un posible caso de sobredosis de drogas. En el audio del despacho de emergencias de Broadcastify, obtenido por dicho medio, el incidente fue reportado como un “código 3 por sobredosis, cambio de color”. El medio señala que toda la información recabada por los equipos de emergencia fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense, quienes continúan con las investigaciones correspondientes. Un médico forense también acudió al lugar para realizar una evaluación preliminar. Hasta el momento, la causa oficial de la muerte no ha sido confirmada. Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de la exesposa del actor, Kimberlea Cloughley.