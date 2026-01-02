Investigan presunta sobredosis en la muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones

/ 2 enero 2026
    Investigan presunta sobredosis en la muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones
    Tristeza. La muerte de Victoria Jones permanece bajo investigación por parte del Departamento de Policía y el Médico Forense de San Francisco. FOTO: INTERNET

La mujer, de 34 años, fue encontrada muerta el pasado 1 de enero dentro del lujoso hotel Fairmont San Francisco

La tragedia que envuelve a la familia del actor Tommy Lee Jones desde el pasado jueves ha generado conmoción, luego de que se diera a conocer la muerte de su hija, Victoria Jones, en circunstancias que aún permanecen bajo investigación. La herida permanece abierta tras revelarse que la mujer presuntamente habría fallecido a causa de una sobredosis.

De acuerdo con información preliminar, la policía recibió una llamada de emergencia antes de acudir al hotel donde se encontraba Victoria y en el que fue declarada muerta.

Victoria Jones, de 34 años, fue encontrada sin vida la madrugada del jueves 1 de enero dentro del exclusivo hotel Fairmont San Francisco, alrededor de las 2:52 a.m. A su llegada, los paramédicos la evaluaron y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

DETALLES DE LA TRAGEDIA

El portal TMZ reveló que la llamada que recibió la policía fue clasificada inicialmente como un posible caso de sobredosis de drogas. En el audio del despacho de emergencias de Broadcastify, obtenido por dicho medio, el incidente fue reportado como un “código 3 por sobredosis, cambio de color”.

El medio señala que toda la información recabada por los equipos de emergencia fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense, quienes continúan con las investigaciones correspondientes.

Un médico forense también acudió al lugar para realizar una evaluación preliminar. Hasta el momento, la causa oficial de la muerte no ha sido confirmada. Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de la exesposa del actor, Kimberlea Cloughley.

TE PUEDE INTERESAR: MTV apaga sus canales musicales en varios países, pero se mantiene en EU y México

¿QUIÉN ERA VICTORIA JONES?

Victoria siguió brevemente los pasos de su padre en el mundo artístico. Debutó como actriz en Hombres de Negro II (2002) (Men in Black II) cuando aún era adolescente.

Posteriormente, participó en la serie One Tree Hill (2003) y en la cinta Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005), dirigida por su padre, producción en la que también colaboró su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa.

Tommy Lee Jones se ha casado en tres ocasiones: primero con Kate Lardner (1971–1978), sin hijos; después con Kimberlea Cloughley (1981–1996), madre de sus dos hijos; y actualmente con Dawn Laurel-Jones, con quien contrajo matrimonio en 2001 y no tuvo descendencia. (Con información de El Universal)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

