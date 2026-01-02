MTV apaga sus canales musicales en varios países, pero se mantiene en EU y México

/ 2 enero 2026
    MTV apaga sus canales musicales en varios países, pero se mantiene en EU y México
    Decisión. MTV cerró sus canales musicales continuos en ocho países, marcando el fin de una era para la televisión dedicada a los videoclips. FOTO: INTERNET
Israel García
por Israel García

El histórico canal musical cerró sus señales 24/7 en Europa, Brasil y Australia como parte de los ajustes tras la fusión de Paramount y Skydance

Durante semanas circularon rumores sobre el posible cierre de algunos canales de MTV, y aunque en redes sociales se llegó a afirmar que la medida sería global, la realidad es que la multiplataforma Music Television cerró para este 2026 únicamente sus canales musicales 24/7 en Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Austria, Brasil y Australia.

De acuerdo con diversos medios internacionales, la señal continúa activa tanto en Estados Unidos como en México, sin que hasta el momento se hayan confirmado modificaciones en esos mercados.

Los canales que dejaron de transmitir de manera definitiva son MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, espacios dedicados exclusivamente a la emisión ininterrumpida de videos musicales.

RUMORES EN REDES SOCIALES

Pese a las publicaciones que aseguraban el cierre total de MTV en todo el mundo, en Estados Unidos no se registraron cambios con la llegada de 2026. De hecho, la señal continuó con su programación habitual, incluyendo la emisión de series como The Big Bang Theory, según reportó Variety.

Desde hace varios años, MTV en Estados Unidos —al igual que otras señales como MTV2— dejó de centrarse exclusivamente en contenidos musicales, dando mayor peso a los programas de telerrealidad, formato que también se replica en la señal de MTV Latinoamérica, aunque con desfases de hasta varios meses.

TE PUEDE INETERESAR: ¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

De acuerdo con la empresa, estos ajustes forman parte del proceso de recortes y reestructuración que atraviesa Paramount Skydance, tras la fusión valuada en 8 mil 400 millones de dólares entre Paramount Global y Skydance Media. (Con información de EFE)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

