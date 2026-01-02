MTV apaga sus canales musicales en varios países, pero se mantiene en EU y México

Durante semanas circularon rumores sobre el posible cierre de algunos canales de MTV, y aunque en redes sociales se llegó a afirmar que la medida sería global, la realidad es que la multiplataforma Music Television cerró para este 2026 únicamente sus canales musicales 24/7 en Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Austria, Brasil y Australia.

De acuerdo con diversos medios internacionales, la señal continúa activa tanto en Estados Unidos como en México, sin que hasta el momento se hayan confirmado modificaciones en esos mercados.

Los canales que dejaron de transmitir de manera definitiva son MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, espacios dedicados exclusivamente a la emisión ininterrumpida de videos musicales.