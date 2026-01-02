MTV apaga sus canales musicales en varios países, pero se mantiene en EU y México
El histórico canal musical cerró sus señales 24/7 en Europa, Brasil y Australia como parte de los ajustes tras la fusión de Paramount y Skydance
Durante semanas circularon rumores sobre el posible cierre de algunos canales de MTV, y aunque en redes sociales se llegó a afirmar que la medida sería global, la realidad es que la multiplataforma Music Television cerró para este 2026 únicamente sus canales musicales 24/7 en Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Austria, Brasil y Australia.
De acuerdo con diversos medios internacionales, la señal continúa activa tanto en Estados Unidos como en México, sin que hasta el momento se hayan confirmado modificaciones en esos mercados.
Los canales que dejaron de transmitir de manera definitiva son MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, espacios dedicados exclusivamente a la emisión ininterrumpida de videos musicales.
RUMORES EN REDES SOCIALES
Pese a las publicaciones que aseguraban el cierre total de MTV en todo el mundo, en Estados Unidos no se registraron cambios con la llegada de 2026. De hecho, la señal continuó con su programación habitual, incluyendo la emisión de series como The Big Bang Theory, según reportó Variety.
Desde hace varios años, MTV en Estados Unidos —al igual que otras señales como MTV2— dejó de centrarse exclusivamente en contenidos musicales, dando mayor peso a los programas de telerrealidad, formato que también se replica en la señal de MTV Latinoamérica, aunque con desfases de hasta varios meses.
De acuerdo con la empresa, estos ajustes forman parte del proceso de recortes y reestructuración que atraviesa Paramount Skydance, tras la fusión valuada en 8 mil 400 millones de dólares entre Paramount Global y Skydance Media. (Con información de EFE)