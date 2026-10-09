Jason Momoa visita México para promover ‘Street Fighter’ la película

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Jason Momoa visita México para promover ‘Street Fighter’ la película

La también estrella de la película de ‘Minecraft’ regresó a tierras mexicanas de la mano de esta adaptación del popular videojuego de peleas

“Insert coin, press start”. Para muchos niños de los 90, pocas frases resultaban tan emocionantes como aquella invitación a gastar el cambio de las tortillas en las maquinitas.

Y si bien en la pantalla de “Street Fighter II”, uno de los videojuegos más populares de la historia, dos hombres se enfrentaban a golpes en plena calle antes armar la reta, esta vez los combatientes salieron del juego con gran humor para encontrarse con sus seguidores en Plaza Universidad.

Blanka fue uno de los que más llamó la atención. O, mejor dicho, Jason Momoa, encargado de interpretar al peleador verde de Brasil que desde hace décadas electrocuta a sus rivales sin compasión.

El actor encabezó el combo nostálgico para presentar la nueva película de Street Fighter, que se estrenará el 15 de octubre y cuenta en su elenco con Cody Rhodes (Guile), Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken) y Callina Liang (Chun-Li).

Con la partida apenas iniciando, Momoa concentró buena parte de las miradas. Acompañado por la actriz Adria Arjona, su pareja, avanzó de manera intermitente por la alfombra, se detuvo a firmar autógrafos y tomarse fotografías, se retiraba por momentos y volvía para con sus fans.

La conexión con Blanka viene desde antes de ponerse la piel verde, el actor contó que era su personaje favorito y el que siempre elegía.

“Me siento bien, es un honor interpretar a Blanka, ser parte de ‘Street Fighter’ y de este elenco maravilloso”, dijo entre tumultos durante su encuentro con los fans mexicanos.

Esta vez no necesitó lanzar una descarga eléctrica para hacerse notar, alrededor suyo aparecían carteles con su nombre, celulares buscando una fotografía y fans esperando que volviera a acercarse para conseguir una firma.

La partida se amenizó con un gran fondo de cosplays de Chun-Li, pelucas con el peculiar peinado de Guile, bandas como la de Ryu y carteles de apoyo a Cody Rhodes que se veían por montones entre lquienes acudieron al lugar.

Round one

De inicio, El Bogueto apareció en la alfombra roja para amenizar la espera con la canción que hizo para la cinta, mientras las pantallas recreaban el ambiente de una partida, desde la selección de personaje hasta el clásico “Ready. Set. Fight!”.

Luego comenzó el primer round. Entre autógrafos, fotografías y pequeñas charlas, cada uno fue tomando su lugar frente a los seguidores que intentaban acercarse a su peleador favorito.

Guile fue uno de los primeros en combate. Cody Rhodes, luchador de la WWE, interpreta al coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, personaje famoso entre los jugadores por lanzar el “Sonic Boom”.

“De niño juegas a este juego, miras la pantalla de selección de personajes y es el mundo, tienes a Chun-Li en China, a Ryu en Japón, a Ken en la Costa Oeste, la Unión Soviética para Zangief e India para Dhalsim”, dijo.

“Estas son las cosas que se supone que deben unirnos y si el coronel de la Fuerza Aérea americana puede aportar algo de diversión y también algo del lado bueno de Estados Unidos., me gusta eso”, añadió.

Chun-Li también tuvo su round. Para Callina Liang, ponerse en los zapatos de la peleadora conocida por la velocidad de sus patadas significó interpretar al personaje que ella misma admiraba desde niña.

“Estoy muy honrada, espero que las mujeres vean esta película y sepan que nosotras podemos patear traseros de hombres, que puedes ser fuerte y sexy también. Que la generación más joven tenga una mujer fuerte para mirarla en la pantalla”, resaltó la actriz canadiense cuya primera partida ocurrió de niña en Beijing.

La partida continuó con Ryu y Ken, dos de los peleadores más reconocibles por sus movimientos de “Hadouken” y “Shoryuken”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Andy y Pío, buscando la cobija

Andy y Pío, buscando la cobija
true

Dádivas de la 4T, nulas ante la carestía y la inflación

México despliega un operativo por Simón e Isaías y prepara medidas preventivas en Jalisco y Colima.

Huracanes Simón e Isaías: México activa operativos ante posible impacto en Jalisco y Colima
El penal El Castillo, en Mazatlán, registró una nueva riña con dos internos muertos, menos de 24 horas después de otro enfrentamiento.

Nueva riña en penal ‘El Castillo: mueren dos internos un día después del motín en Mazatlán
El huracán Simón se fortalece frente al Pacífico mexicano y podría alcanzar la categoría 4. Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco esperan lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento.

Se aproxima Huracán categoría 4 a México; tocará tierra y azotará con fuertes lluvias y vientos a estos estados
Los trabajadores pueden corregir errores en su nombre, CURP, fecha de nacimiento o número de seguridad social sin pagar gestores.

¿Hay errores en los datos de tu IMSS o Afore?... Cómo arreglarlos GRATIS en línea o en la sucursal
La producción de ocho episodios debuta este 9 de octubre en ViX, pero Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol se deslindaron del proyecto.

Timbiriche se estrena hoy en ViX... la serie polémica que es rechazada por el elenco original
El luchador recuperó su libertad en Hidalgo tras alcanzar un acuerdo reparatorio con la parte afectada por la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda.

Hijo de Fishman sale de la cárcel tras la muerte del réferi El Búho... ¿Por qué salió?