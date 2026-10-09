Jason Momoa visita México para promover ‘Street Fighter’ la película

“Insert coin, press start”. Para muchos niños de los 90, pocas frases resultaban tan emocionantes como aquella invitación a gastar el cambio de las tortillas en las maquinitas. Y si bien en la pantalla de “Street Fighter II”, uno de los videojuegos más populares de la historia, dos hombres se enfrentaban a golpes en plena calle antes armar la reta, esta vez los combatientes salieron del juego con gran humor para encontrarse con sus seguidores en Plaza Universidad. Blanka fue uno de los que más llamó la atención. O, mejor dicho, Jason Momoa, encargado de interpretar al peleador verde de Brasil que desde hace décadas electrocuta a sus rivales sin compasión.

El actor encabezó el combo nostálgico para presentar la nueva película de Street Fighter, que se estrenará el 15 de octubre y cuenta en su elenco con Cody Rhodes (Guile), Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken) y Callina Liang (Chun-Li). Con la partida apenas iniciando, Momoa concentró buena parte de las miradas. Acompañado por la actriz Adria Arjona, su pareja, avanzó de manera intermitente por la alfombra, se detuvo a firmar autógrafos y tomarse fotografías, se retiraba por momentos y volvía para con sus fans. La conexión con Blanka viene desde antes de ponerse la piel verde, el actor contó que era su personaje favorito y el que siempre elegía.

🎮 Jason Momoa conquista a sus fans en CDMXEl actor se tomó casi una hora para convivir con sus seguidores mexicanos: se fotografió con ellos y firmó pósters, camisetas y otros artículos de Street Fighter, película de acción real que promociona en la capital. 📹 Fernanda Torres https://t.co/QFfgVYaM3f — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 9, 2026

“Me siento bien, es un honor interpretar a Blanka, ser parte de ‘Street Fighter’ y de este elenco maravilloso”, dijo entre tumultos durante su encuentro con los fans mexicanos. Esta vez no necesitó lanzar una descarga eléctrica para hacerse notar, alrededor suyo aparecían carteles con su nombre, celulares buscando una fotografía y fans esperando que volviera a acercarse para conseguir una firma. La partida se amenizó con un gran fondo de cosplays de Chun-Li, pelucas con el peculiar peinado de Guile, bandas como la de Ryu y carteles de apoyo a Cody Rhodes que se veían por montones entre lquienes acudieron al lugar.

#Show | El actor Jason Momoa estuvo en la Ciudad de México para convivir con sus fanáticos durante el Fan Event de la película Street Fighter. El actor causó un enorme revuelo y demostró su gran carisma al tardarse casi una hora para que todos sus fans se llevaron una foto o autógrafo. 📹 RRSS — Diario Basta! (@diariobasta) October 9, 2026

Round one De inicio, El Bogueto apareció en la alfombra roja para amenizar la espera con la canción que hizo para la cinta, mientras las pantallas recreaban el ambiente de una partida, desde la selección de personaje hasta el clásico “Ready. Set. Fight!”. Luego comenzó el primer round. Entre autógrafos, fotografías y pequeñas charlas, cada uno fue tomando su lugar frente a los seguidores que intentaban acercarse a su peleador favorito. Guile fue uno de los primeros en combate. Cody Rhodes, luchador de la WWE, interpreta al coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, personaje famoso entre los jugadores por lanzar el “Sonic Boom”.

Jason Momoa, Callina Liang, Noah Centineo, and Cody Rhodes at the red carpet for the 'Street Fighter' fan event in Mexico City.The 125-minute live-action movie releases in theaters on October 16, 2026.(📸: AP Photo/Marco Ugarte) https://t.co/Q1NXwrWdrt — MTN Breaking News (@MTNbreaking) October 9, 2026

“De niño juegas a este juego, miras la pantalla de selección de personajes y es el mundo, tienes a Chun-Li en China, a Ryu en Japón, a Ken en la Costa Oeste, la Unión Soviética para Zangief e India para Dhalsim”, dijo. “Estas son las cosas que se supone que deben unirnos y si el coronel de la Fuerza Aérea americana puede aportar algo de diversión y también algo del lado bueno de Estados Unidos., me gusta eso”, añadió. Chun-Li también tuvo su round. Para Callina Liang, ponerse en los zapatos de la peleadora conocida por la velocidad de sus patadas significó interpretar al personaje que ella misma admiraba desde niña. “Estoy muy honrada, espero que las mujeres vean esta película y sepan que nosotras podemos patear traseros de hombres, que puedes ser fuerte y sexy también. Que la generación más joven tenga una mujer fuerte para mirarla en la pantalla”, resaltó la actriz canadiense cuya primera partida ocurrió de niña en Beijing. La partida continuó con Ryu y Ken, dos de los peleadores más reconocibles por sus movimientos de “Hadouken” y “Shoryuken”.

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