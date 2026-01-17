Joan Báez, Bob Weir y John Mellencamp

El pasado viernes 9 de enero quien estuvo de manteles largos al llegar a los 85 años de edad fue la legendaria activista y cantante norteamericana de folk rock Joan Baez.

Baez, originaria de Nueva York, volvió a ser tendencia en los últimos años primero gracias a un largometraje documental de 2023 que bajo el título de “I Am a Noise” (“Yo soy Ruido”), el cual además de dar un recorrido a sus seis décadas de vida sobre los escenarios hace fuertes revelaciones que incluyen el abuso sexual del que fue víctima por parte de su propio padre, y de un largometraje de ficción del 2024 como lo fue “Un completo desconocido”, de James Mangold, que no sólo dio otra merecida nominación al Oscar a su protagonista Timothée Chalamet sino también a Mónica Barbaro por interpretar a Joan en la biopic de Bob Dylan y su vida de gira con él.

Sin embargo, como ya lo hemos mencionado en columnas pasadas, esta nota festiva sobre la también ganadora de un Grammy honorífico por toda su trayectoria musical contrastó en su totalidad con la de la muerte el sábado 10 a los 78 años de edad por una enfermedad respiratoria derivada de su lucha con un cáncer de Bob Weir, renombrado guitarrista y miembro fundador de una no menos legendaria banda norteamericana de rock en su caso psicodélico como los Grateful Dead, según fue confirmado en la cuenta de Instagram del músico.

Criado por padres adoptivos en San Francisco, California, Weir conoció a sus futuros compañeros de Grateful Dead en 1964 con quienes inspirados por el éxito de los Beatles lanzan su álbum homónimo en 1967 incluyendo clásicos del Rhythm and Blues con temas originales con un toque lisérgico para pronto demostrar ser una banda muy diferente que para 1969 fueron de los invitados a tocar en el famoso festival de Woodstock y superando problemas de salud y adicciones se mantuvieron unidos hasta mediados 1995 con la muerte de otro sus integrantes Jerry García, ofreciendo más de 2,300 conciertos y vendiendo 35 millones de álbumes. Descanse en paz.

Para terminar con una nota más agradable y ya que hablamos de cantantes norteamericanos legendarios tanto del rock como del folk norteamericano, en el curso de la semana quien volvió a dar nota fue uno de los intérpretes más famosos de la década de los 80, John Mellencamp, a quien recordamos por éxitos como “Jack and Diane”; “Hurts so Good” y “R.O.C.K, in the U.S.A.”, entre otros más, al anunciar con bombo y platillo apoyado por un video protagonizado nada menos que por el actor dos veces ganador del Oscar Sean Penn una gira que bajo el título de “Dangerous Words” (“Palabras Peligrosas”) arranca este próximo verano visitando varias ciudades de EU.

