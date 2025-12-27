Jorge Lozano Soriano, lo mejor del 2025 y ‘Los Años Nuevos’

27 diciembre 2025
    Jorge Lozano Soriano, lo mejor del 2025 y ‘Los Años Nuevos’

Entre lo mejor del 2025 no podemos dejar atrás de Netflix la muy premiada (y de forma por demás merecida) producción británica ‘Adolescencia’

Justo el día de Navidad se dio a conocer a través de su cuenta de Facebook el fallecimiento a los 89 años de edad del prolífico escritor y productor de origen argentino Jorge Lozano Soriano.

Aunque Lozano Soriano fue conocido como guionista del programa unitario de Televisa todavía muy vigente en retransmisiones “Mujer, Casos de la Vida Real” (1988-2003), conducido por Silvia Pinal, también fue responsable con su pluma de clásicos de telenovela como “Mi pequeña Soledad” (1992), donde la diva del género Verónica Castro hizo un doble papel y a mediados de los 90 dio a Lucero uno de sus mayores retos actorales con la producción de Carla Estrada “Lazos de Amor” (1995), donde interpretó a unas trillizas en una trama que en el 2016 protagonizó Angelique Boyer en el refrito menor “Tres Veces Ana”, entre otras más. Descanse en paz.

Hablando de telenovelas, y ya que estamos en la recta final del 2025, vale la pena destacar algunas de las mejores que se estrenaron en este año como lo fueron “Cautiva de amor”, el regreso de TV Azteca al género; “Monteverde”, protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto para Televisa, y para esta misma televisora tanto una dupla de producciones en las que el joven actor Chris Pazcal demostró ser uno de sus mejores actores jóvenes por pasar de galán en “Regalo de amor”, al lado de Alejandra Robles Gil, atrás recientemente sorprender como uno de los jóvenes antagonistas de “Mi Verdad Oculta”, como la serie combinando el thriller “Juegos de amor y poder”.

Y en relación a series en general, entre lo mejor del 2025 no podemos dejar atrás de Netflix la muy premiada (y de forma por demás merecida) producción británica “Adolescencia” así como las temporadas finales tanto de “El cuento de la criada” (Paramount Plus), estrenada en abril pasado, y más recientemente “Stranger Things”, también de Netflix, cuyo capítulo final de dos horas llega el próximo miércoles 31 a la plataformas, mientras que MUBI debutó con el pie derecho con series de primer nivel desde la italiana “Mussolini: El hijo del siglo” a la española “Los años nuevos”, estrenada a días de entrar el 2026 . ¡Feliz Año Nuevo!

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

