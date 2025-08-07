Juan Carlos Bodoque llega a la UNAM... Así puedes conocerlo en la FILUNI

Show
/ 7 agosto 2025
    Juan Carlos Bodoque llega a la UNAM... Así puedes conocerlo en la FILUNI
    La UNAM celebrará la VII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) del 26 al 31 de agosto de 2025 FOTO: VANGUARDIA

La FILUNI 2025 reunirá a editoriales, autores y universidades, con la participación especial del personaje Juan Carlos Bodoque

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la realización de la séptima edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), que se llevará a cabo del 26 al 31 de agosto de 2025 en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. El evento reunirá a académicos, editoriales, estudiantes, autores y público general en una semana dedicada a la promoción de la lectura, el conocimiento y el intercambio cultural.

JUAN CARLOS BODOQUE PROTAGONIZA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE LA FILUNI

Como parte de la promoción de esta edición, la UNAM compartió un video protagonizado por Juan Carlos Bodoque, personaje emblemático del noticiario chileno 31 Minutos. El conocido reportero de peluche invita a la comunidad universitaria y al público en general a asistir al evento con un mensaje claro: “Vayan, disfruten, lean, aprendan y no falten”. El video ha sido difundido a través de las redes sociales institucionales y ha tenido una buena recepción por parte de los seguidores del personaje.

ÁLVARO DÍAZ, CREADOR DE 31 MINUTOS, PARTICIPARA EN UN CONVERSATORIO DE LA FILUNI

Una de las actividades más esperadas será el conversatorio con Álvaro Díaz, uno de los creadores del programa 31 Minutos, quien hablará sobre la historia, el impacto y el desarrollo de esta producción televisiva que ha logrado cautivar a generaciones en toda América Latina. Esta charla se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto a las 14:00 horas en el Foro Sin Fronteras, dentro de las instalaciones del Centro de Exposiciones y Congresos.

UNIVERSIDAD DE CHILE ASISTIRÁ COMO INSTITUCIÓN INVITADA DE HONOR

La FILUNI 2025 tendrá como institución invitada a la Universidad de Chile, con lo cual se profundiza la colaboración entre las dos casas de estudio más representativas de sus respectivos países. La participación de la Universidad de Chile incluirá una delegación de académicos, autores, editoriales y creadores culturales que contribuirán a las actividades del programa.

¿QUÉ PUEDES ESPERAR DE LA FILUNI 2025?

La FILUNI 2025 contará con la participación de más de 500 profesionales del ámbito editorial y cultural, así como con más de 350 sellos editoriales, tanto mexicanos como internacionales. La oferta editorial incluirá más de 25 mil títulos disponibles para consulta y compra, y se presentarán 96 novedades editoriales durante el evento.

Entre las actividades destacadas se encuentran:

- El Coloquio Internacional de Edición Universitaria

- La VII Jornada Internacional de Bibliotecarios y de Libreros Universitarios

- El Seminario Permanente de Editores

- Conferencias, charlas, talleres, muestras de cine y exposiciones culturales

La FILUNI 2025 se desarrollará en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán 10, en Ciudad Universitaria, Ciudad de México. El acceso será libre y gratuito para todo el público.

La programación completa, así como la lista de participantes y editoriales, estará disponible en el sitio web oficial de la feria y en las redes sociales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. El evento representa una oportunidad para acercarse a la producción editorial universitaria, conocer a autores destacados y disfrutar de actividades culturales y académicas en un espacio abierto al diálogo y al aprendizaje.

