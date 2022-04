Juanes, Luis Fonsi, Bruce Springsteen, Hugh Jackman entre otros famosos apoyan a Ucrania

Esta iniciativa en redes sociales es promovida por la organización Global Citizen en la que exhorta a gobiernos, instituciones, empresas e individuos a que apoyen financieramente los esfuerzos humanitarios en Ucrania y otras regiones del mundo. Los famosos usan el hashtag #StandUpForUkraine en sus redes sociales para impulsar este esfuerzo.

En este sentido Springsteen hizo público un video en el que mostrar su apoyo: “Los refugiados en Ucrania y otras partes del mundo necesitan su ayuda ahora”, dijo. “Todos merecen vivir en condiciones seguras y humanas”.

En tanto que por su parte Barbra Streisand tuiteó un link a Global Citizen y escribió: “He apoyado y espero que ustedes también”.

En esta larga lista de participantes también están The Weeknd, Alanis Morissette, Angélique Kidjo, Annie Lennox, Billy Joel, Celine Dion, Chris Isaak, Chris Rock, Demi Lovato, FINNEAS, Garth Brooks y Trisha Yearwood, Green Day, Carole King, Jon Batiste, Kacey Musgraves, Katy Perry, Leon Bridges, Luke Combs, Madonna, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Shaquille O’Neal, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Weezer, 5 Seconds of Summer, Dave Matthews, Radiohead, Miley Cyrus, Tame Impala, Lenny Kravitz, U2 y Usher.

