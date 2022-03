Karolina Bielawska de Polonia gana Miss Mundo 2021, en una gala polémica

Nna de las favoritas de la 70 edición del certamen de belleza fue Olivia Yace, de Costa de Marfil,, mientras que la primera fue Shree Saini, la candidata de Estados Unidos.

“Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada”, explicó Bielawska, al ser coronada por la jamaicana Toni-Ann Singh, quien permaneció como soberana desde 2019 por la cancelación del certamen en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.

Bielawska de 23 años actualmente estudia una maestría en administración y disfruta trabajar como voluntaria.

“Si quieres descubrir algo nuevo, intentad aprender a ser más ricos en empatía, gratitud y compasión”, fue su respuesta en la ronda de preguntas previa a su elección para portar la corona azul.

La ceremonia se llevó a cabo en el Coca Cola Music Hall de San Juan, se vio ensombrecida por la polémica debido a problemas legales entre los organizadores y por la no elección de latinas como la representante de Venezuela, Alejandra Conde.

