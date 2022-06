Kim Kardashian dañó el vestido de Marilyn Monroe, que lució en la Met Gala

Kim Kardashian enfrenta una violenta ola de comentarios, tanto en las redes sociales como en los medios, después de que aparecieran fotos que mostraban supuestos daños en el icónico vestido de Marilyn Monroe que la socialité lució en la Met Gala el pasado 2 de mayo.

Kardashian llegó a un acuerdo con Ripley’s Believe It or Not para usar el vestido dorado con el que la actriz de Hollywood le cantó “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy, que ha sido valorado en casi cinco millones de dólares, para el célebre evento de moda. La decisión fue rechazada, inicialmente debido a los comentarios de Kardashian sobre perder peso para el evento.

Tras el paso de la empresaria por la gala, los conservadores profesionales se pronunciaron, diciendo que no era aconsejable usar cualquier prenda de vestir con tanta historia, sin importar el motivo o la persona. “Estoy frustrado porque retrasa lo que se considera un tratamiento profesional para el vestuario histórico”, dijo un experto al L.A. Times.