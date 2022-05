Kim Kardashian bajó 7 kilos para usar el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022

Hay que recordar que este año el dress code de la gala fue Gilded Glamour , mientras que la exposición organizada por el recinto neoyorkino, “ In America: An Anthology of Fashion ”, es sobre la moda estadounidense. Y sin duda Marilyn cumple a cabalidad con ambos temas.

Así que la cara más visible del clan Kardashian tuvo que eliminar por completo los carbohidratos y azúcares de su dieta y solo comía verduras y proteínas. Además, cambió su rutina de ejercicios para enfocarse en correr y usó un traje sauna dos veces al día.

Un sacrificio que Kim no dudó en hacer con tal de poder lucir el vestido de la Monroe, que actualmente es propiedad de la empresa Ripley’s Believe It or Not!