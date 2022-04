La buchona se compromete con su ex

1.- El 24 de julio de 1969 nació en Nueva York una niña a la que sus padres pusieron el nombre de Jennifer Lynn Lopez. Un par de décadas después, esa pequeña de ascendencia latinoamericana obtuvo el papel principal en la película Selena y el resto es historia. Conocida como Jennifer Lopez o simplemente como J.Lo, es hoy una celebridad de alto perfil con grandes éxitos, no sólo como actriz, sino también como cantante y tiene ingresos multimillonarios.

2.- Si Jennifer Lopez hubiera sido mexicana y viviera en nuestro país sería “buchona”. Tiene todo el perfil. El cuerpo cuidado a detalle, pelo larguísimo incluso ahora que ha pasado de los 50 años de edad, atuendos llamativos, entallados y reveladores, así como brillos y marcas de lujo por todos lados. Muy distinta a la helada elegancia de Nicole Kidman, a la rebeldía eterna de Madonna o al vanguardismo a ultranza de Sarah Jessica Parker.

3.- Perfeccionista, en constante búsqueda de la armonía y la belleza, hambrienta de formar una familia en la que todos vivan felices, nutridos y sanos, Jennifer Lopez maneja una enorme cantidad de energía femenina con la que intenta mantener en control todo su entorno. Sin embargo, todo esto vivido al extremo, es lo que la ha llevado a tener 8 relaciones significativas de noviazgo y 3 matrimonios, por lo menos hasta la fecha.

4.- No todos sus novios o esposos han sido vistos por la opinión pública de la misma manera. Si bien casi todos admiran a su ex marido Marc Anthony, su primer esposo Ojani Noa era visto como un arribista que se aprovechaba de ella. Mientras que su largo romance con el beisbolista Alex Rodríguez proporcionó grandes capítulos a la prensa rosa, su relación con el rapero Sean “Diddy” Combs, es percibida como su época más oscura.

5.- Pero ahora estamos ante el momento más estridente y mediático en la vida personal de J. Lo. Después de haber estado comprometida con la gran celebridad hollywoodense Ben Affleck en 2002 y haber roto con él un par de años después, ambos volvieron a contactarse el año pasado. Pero lo que nadie vió venir fue que, hace algunos días, Lopez anunció en su sitio web ¡que volvía a comprometerse con Affleck!

6.- Mientras que en 2002 Ben Affleck le propuso matrimonio con un espectacular anillo de diamantes rosas, este año lo hizo con una sortija fabulosa de diamantes y esmeraldas. Una cínica revista del corazón hizo cuentas aproximadas de todos los anillos que Jennifer ha recibido de sus novios y la cuenta asciende a casi 18 millones de dólares. Un gran negocio si se toma en cuenta que ella jamás ha regresado alguno.

7.- ¿Por qué alguien vuelve con su ex, incluso años después de haber roto la relación? Para regresar a un mundo conocido o por miedo a no encontrar una nueva pareja. A veces por pura nostalgia de las anécdotas en común. Sin embargo, si uno de los dos (o ambos) no han evolucionado y aprendido de sus propios errores, quizá no sea buena idea. Un segundo rompimiento podría ser más cruel y doloroso. Madurez y mucho amor son indispensables para tener éxito en el segundo capítulo de una relación.

