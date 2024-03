La guerra se acerca... ‘House of the Dragon’ anuncia su segunda temporada con dos tráileres

La guerra entre los Hightower y los Targaryen está más cerca que nunca, ya que las expectativas de este conflicto no paran de acrecentar con cada nuevo adelanto de la segunda temporada de ‘House of the Dragon’, que la cuenta de Max revela al público.

Desde el pasado miércoles se anunció una revelación que llegaría pronto, y aunque no dieron a conocer la fecha oficial de estreno, lograron captar la atención con un par de adelantos de la segunda temporada, que se centrará en el conflicto entre las dos familias por el “Trono de Hierro”.

Los dos videos dados a conocer por las cuentas en redes sociales de Max corresponden a las facciones que se enfrentan, ofreciendo la visión de los ‘Blacks’, liderados por Rhaenera Targaryen (Emma D’arcy) y los ‘Greens’, encabezados por Alicent Hightower (Emily Carey).