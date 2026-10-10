$!La moda vaquera a la conquista: cómo armar el look perfecto para el Rodeo de Saltillo

La ciudad se prepara con sus mejores outfits para acudir a uno de los eventos más esperados del año: el Rodeo Saltillo. Esta expo es una de las más conocidas y populares de la cultura vaquera de Coahuila e incluso del norte de México. Para esta edición, el rodeo se llevará a cabo del jueves 15 al domingo 18 de octubre en los terrenos renovados de la Feria, sobre el blvd. Centenario de Torreón. Parte de la cartelera contempla a algunos artistas que cerrarán con broche de oro varias de las noches, como Pesado, La Casetera, Julión Álvarez, Banda El Recodo y el cantante estadounidense de country Brett Young. Asimismo, otras actividades planeadas incluyen competencias de rodeo, un concurso de gastronomía al grill y una expo ganadera. Así que VMÁS te invita a alistar los últimos detalles para lucir espectacular en este evento y destacar en medio de la verdadera cultura norteña.

¡ARRE! LO QUE NO PUEDE FALTAR EN TU OUTFIT Recuerda que un look exitoso debe lograr el equilibrio perfecto entre autenticidad vaquera, comodidad y estilo. Así que aquí te decimos: ¿Qué es lo que no puede faltar en tu outfit? 1. Botas: Es la pieza central de cualquier look vaquero. En un rodeo se camina mucho entre la arena, los estands y la zona de conciertos, así que lo imprescindible son unas de piel con tacón bajo o vaquero cómodo. Las siluetas puntiagudas tradicionales o las de punta cuadrada son las más populares. En Saltillo puedes encontrar un buen par en tiendas como JR Sombreros y Cuadra. Considera que los precios rondan entre los 1,800 y los $12,000.

2. Sombrero o texana vaquera: A decir verdad, el sombrero no solo aporta estética, sino que protege del sol y completa la silueta tradicional. Para esta temporada, el material ideal es lana o fieltro en tonos oscuros o neutros. JR Sombreros y Cuadra también ofrecen estos accesorios con servicio de personalización y estilizado. Los precios van desde los $400 hasta los $9,000 pesos. 3. Jeans y pantalones: La mezclilla es la base histórica de la vestimenta de rodeo por su gran resistencia. Para hombres son ideales los modelos de corte recto en azul clásico o lavado oscuro, y para mujeres, los de tiro alto en corte wide-leg. Las prendas más resistentes usualmente son de la marca Wrangler, pero también puedes encontrar buenas opciones en Liverpool. El rango de precios va de los $800 a los $2,200 pesos.

4. Camisa y top: Esta parte aporta el patrón, color y contraste del conjunto. Las opciones clave son las camisas a cuadros, de mezclilla o con botones de presión. Para mujer, los bodysuits neutros o tops básicos combinados con capas vistosas son la mejor alternativa. JR Sombreros vende ropa vaquera, pero también puedes encontrar variedad en Liverpool y otras tiendas de fast fashion como H&M, con precios que van de los 350 a los 2,200 pesos.

LA REVOLUCIÓN DE LA MODA VAQUERA La mezcla entre la cultura pop, la música urbana, las redes sociales y la redefinición del confort ha transformado la ropa de trabajo de campo en una tendencia global y marcadamente juvenil. El estilo vaquero ya no es exclusivo del jaripeo ni de las zonas rurales, sino que hoy habita en festivales de música, pasarelas y en la vestimenta diaria de los jóvenes. Es por ello que las botas vaqueras ya no se llevan únicamente por debajo de unos jeans, sino que se combinan con vestidos florales cortos, faldas lenceras, biker shorts y blazers.