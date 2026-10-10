Max Verstappen domina Singapur: gana la Sprint y logra la pole; Checo Pérez largará 19

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    Max Verstappen domina Singapur: gana la Sprint y logra la pole; Checo Pérez largará 19
    Max Verstappen buscará coronar un fin de semana perfecto en Singapur, mientras Checo Pérez intentará remontar posiciones con Cadillac tras abandonar la Sprint. FOTO: AP

Una Sprint bajo la lluvia dejó nueve abandonos y un inesperado choque entre los McLaren que sorprendió al mexicano durante una entrevista

Max Verstappen convirtió el sábado en una gran exhibición en el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1.

El piloto de Red Bull ganó la carrera Sprint y horas después conquistó la pole position para la prueba principal del domingo, mientras Checo Pérez vivió la otra cara de la jornada: abandonó la competencia corta y arrancará desde el lugar 19 con Cadillac.

El neerlandés firmó una vuelta de 1:31.373 en Marina Bay y alcanzó las 50 poles de su trayectoria en F1, la primera en este circuito.

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Superó por apenas 54 milésimas a Charles Leclerc, quien partirá segundo, mientras Lewis Hamilton completará los tres primeros puestos. Kimi Antonelli, líder del campeonato, ocupará la cuarta casilla.

La Sprint estuvo marcada por una lluvia intensa que retrasó la salida media hora. George Russell arrebató el liderato a Verstappen en el arranque, pero perdió el control de su Mercedes y chocó antes de concluir la primera vuelta.

Max recuperó la punta y dominó hasta la bandera a cuadros, seguido por Hamilton y Leclerc, en una prueba de 20 giros que registró nueve abandonos.

Su triunfo en la Sprint le dio ocho puntos y mostró el repunte de Red Bull, aunque Ferrari amenaza con complicar su salida desde la primera fila.

Para Checo, la carrera terminó rápidamente. El mexicano tuvo contacto con Lance Stroll en la curva 16 y ambos quedaron fuera.

En la clasificación posterior, Pérez registró 1:35.123 y fue eliminado en Q1, ubicado inicialmente en el vigésimo puesto; la sanción de 40 lugares a Russell por cambios en su unidad de potencia lo hará avanzar al sitio 19 de la parrilla.

Sin embargo, el momento más comentado del tapatío llegó fuera del monoplaza.

Mientras explicaba su accidente en una entrevista para F1TV, escuchó un grito y volteó hacia una pantalla: Lando Norris y Oscar Piastri, compañeros de McLaren, acababan de chocar en la última vuelta de la Sprint.

Checo miró sorprendido el incidente, hizo una mueca y la escena comenzó a circular en redes sociales. La carrera estelar se disputará este domingo a las 6 de la mañana.

Verstappen buscará su primera victoria en un Gran Premio de Singapur, mientras Pérez intentará remontar desde el fondo en un duro circuito callejero donde adelantar representa uno de los mayores desafíos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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