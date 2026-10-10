¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow
    Futuro. Aunque el dueto generó sorpresa por las críticas que Syntek ha expresado contra el reggaetón, todavía no se ha confirmado una colaboración oficial. FOTO: X@Raulgutierrez

El cantautor sorprendió al compartir el micrófono con el polémico exponente del reggaetón durante un concierto en León, en plena celebración de sus 35 años de carrera

Parece que la crisis emocional y mental de Aleks Syntek quedó atrás, al menos públicamente, ya que, después de años de lanzar fuertes críticas contra el reggaetón, decidió cantar con uno de los representantes más polémicos del género: Dani Flow.

El momento se vivió durante su más reciente presentación en León, donde el cantante compartió el escenario con el llamado ‘Rey del Morbo’ la noche del pasado viernes. El intérprete se presentó en el Foro del Lago como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria.

Mientras Syntek interpretaba su nuevo tema, ‘Masepum’ —una nueva versión de ‘Tú necesitas’—, Flow apareció por sorpresa y tomó el micrófono para cantar junto a él.

¿QUÉ PASÓ CON ALEKS SYNTEK?

El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales. Incluso el propio Syntek compartió una grabación en sus cuentas, lo que provocó diversas reacciones entre los usuarios.

“Ey, dímelo, Alex, un reggaetón, sabes que le metemos bien mamalón”, expresó Dani Flow frente al público.

La escena contrastó con los comentarios que Syntek ha hecho contra la música urbana. Una de sus intervenciones más recientes ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando participó en los festejos del Grito de Independencia.

https://vanguardia.com.mx/show/daniela-martinez-conquista-el-rancho-asi-nacio-su-personaje-de-rita-en-tierra-de-amor-y-coraje-NF24037039

RESULTADOS

El escándalo mediático en torno a Syntek lo colocó en el ojo público y coincidió con un atípico aumento en la popularidad de su música y en sus reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

La aparición de Flow no había sido anunciada previamente y, aunque el dueto sorprendió a los asistentes, hasta el momento no se ha anunciado una colaboración formal. (Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Música
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Aleks Syntek

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Amazon es el sitio ideal para encontrar la freidora de aire que más se adapta a tus necesidades.

Las freidoras de aire más recomendadas de Amazon
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
true

Lo de AHMSA es ya, una mentada de madre
Claudia Sheinbaum llamó a seguir los avisos oficiales y evacuar zonas vulnerables ante el avance del huracán Simón.

Sheinbaum pide tomar precauciones ante el huracán Simón categoría 4 en el Pacífico
Con mil pesos al mes puedes comenzar a construir un fondo para el retiro.

¿Tienes 40 años? Ahorrar 33 pesos al día puede ayudarte a preparar tu jubilación
Infonavit confirmó lo que muchas personas con alguna deuda temían, sí revisan el buró de crédito de las personas.

¿Estar en Buró de Crédito frena tu crédito hipotecario? Esto dice el Infonavit en 2026
El mánager Dave Roberts confía en que su máxima estrella recupere el poder en la lucha por el banderín de la Liga Nacional.

Ohtani se halla ‘desaparecido’; ¿volverá para la Serie de Campeonato?

Cristiano Ronaldo celebró su gol 980 con Al-Nassr durante la victoria ante Al-Diriyah y quedó a solamente 20 anotaciones de alcanzar los mil tantos oficiales en su carrera.

Cristiano Ronaldo llega a 980 goles con Al-Nassr: ¡está a un paso de hacer historia!