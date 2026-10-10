¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow

Parece que la crisis emocional y mental de Aleks Syntek quedó atrás, al menos públicamente, ya que, después de años de lanzar fuertes críticas contra el reggaetón, decidió cantar con uno de los representantes más polémicos del género: Dani Flow.

El momento se vivió durante su más reciente presentación en León, donde el cantante compartió el escenario con el llamado ‘Rey del Morbo’ la noche del pasado viernes. El intérprete se presentó en el Foro del Lago como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria.

Mientras Syntek interpretaba su nuevo tema, ‘Masepum’ —una nueva versión de ‘Tú necesitas’—, Flow apareció por sorpresa y tomó el micrófono para cantar junto a él.