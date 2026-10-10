¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow
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El cantautor sorprendió al compartir el micrófono con el polémico exponente del reggaetón durante un concierto en León, en plena celebración de sus 35 años de carrera
Parece que la crisis emocional y mental de Aleks Syntek quedó atrás, al menos públicamente, ya que, después de años de lanzar fuertes críticas contra el reggaetón, decidió cantar con uno de los representantes más polémicos del género: Dani Flow.
El momento se vivió durante su más reciente presentación en León, donde el cantante compartió el escenario con el llamado ‘Rey del Morbo’ la noche del pasado viernes. El intérprete se presentó en el Foro del Lago como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria.
Mientras Syntek interpretaba su nuevo tema, ‘Masepum’ —una nueva versión de ‘Tú necesitas’—, Flow apareció por sorpresa y tomó el micrófono para cantar junto a él.
NO LA VEÍA VENIR Dani Flow aparece sorpresivamente en concierto de Aleks Syntek en el Foro del Lago en León y le pide disculpas 😱🔥 https://t.co/xOLOuVB81d— La Comadrita (@lacomadritaof_) October 10, 2026
¿QUÉ PASÓ CON ALEKS SYNTEK?
El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales. Incluso el propio Syntek compartió una grabación en sus cuentas, lo que provocó diversas reacciones entre los usuarios.
“Ey, dímelo, Alex, un reggaetón, sabes que le metemos bien mamalón”, expresó Dani Flow frente al público.
La escena contrastó con los comentarios que Syntek ha hecho contra la música urbana. Una de sus intervenciones más recientes ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando participó en los festejos del Grito de Independencia.
RESULTADOS
El escándalo mediático en torno a Syntek lo colocó en el ojo público y coincidió con un atípico aumento en la popularidad de su música y en sus reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.
La aparición de Flow no había sido anunciada previamente y, aunque el dueto sorprendió a los asistentes, hasta el momento no se ha anunciado una colaboración formal. (Con información de El Universal)