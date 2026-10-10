¡Del baúl al streaming! Britney Spears revive su era de los 2000 con tema inédito

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Del baúl al streaming! Britney Spears revive su era de los 2000 con tema inédito
    Carrera. El estreno de ‘She’ll Never Be Me’ vuelve a poner el foco en una etapa clave de la trayectoria musical de la ‘Princesa del Pop’. FOTO: INTERNET

La ‘Princesa del Pop’, quien disfruta de un viaje familiar con sus hijos, Preston y Jayden, recordó el lanzamiento del álbum que consolidó su estatus como una de las estrellas pop más importantes de la época

Durante años, Britney Spears ha manifestado que no desea volver a los escenarios ni formar parte activa de la industria musical. Sin embargo, este 2026 sorprendió con el lanzamiento de una nueva canción, ‘She’ll Never Be Me’, con la que celebra el 25 aniversario de su exitoso álbum ‘Britney’.

El tema inédito, que permaneció guardado durante años, es uno de los cinco que la ‘Princesa del Pop’ presentará por primera vez como parte de la reedición de lujo de ‘Britney’, cuyo lanzamiento está programado para el 6 de noviembre, según informó la revista People.

‘She’ll Never Be Me’ es la primera canción inédita de Spears desde ‘Mind Your Business’, que lanzó en 2023 junto a will.i.am. Antes de eso, colaboró con Elton John en el tema ‘Hold Me Closer’, publicado en 2022.

ÁLBUM DE ANIVERSARIO

Spears escribió ‘She’ll Never Be Me’ junto con Bradley Daymond, Alex Greggs y su entonces novio, Justin Timberlake. La canción fue producida por Riprock ‘n’ Alex G.

Los otros temas que se incluirán en la reedición son ‘Am I a Sinner’, ‘When I Say So’ y ‘My Big Secret’, además de una grabación de estudio de ‘Right Now (Taste The Victory)’, utilizada en un anuncio de Pepsi en 2002.

Lanzado en 2001, ‘Britney’ mostró una faceta más madura y atrevida de la cantante, quien ya se había consolidado como una estrella mundial con sus dos primeros álbumes: ‘...Baby One More Time’ (1999) y ‘Oops!... I Did It Again’ (2000).

El disco incluyó temas como ‘I’m a Slave 4 U’, cuya interpretación en los MTV Video Music Awards de ese mismo año se convirtió en una de las actuaciones más recordadas de la historia del pop. En ella, Spears bailó con una pitón sobre los hombros.

HITS PARA SIEMPRE

De esa producción también destacaron sencillos como ‘Overprotected’ e ‘I’m Not a Girl, Not Yet a Woman’.

El último álbum de estudio de Spears fue ‘Glory’, publicado en 2016, que incluyó temas como ‘Slumber Party’ y ‘Make Me’. La última vez que se presentó en México fue el 4 de diciembre de 2011, cuando ofreció un espectáculo gratuito en el Monumento a la Revolución.

https://vanguardia.com.mx/show/del-rechazo-al-dueto-aleks-syntek-canta-con-dani-flow-ID24052813

La cantante ha reiterado que se mantiene alejada de la industria musical, una decisión que ha relacionado con los años que pasó bajo la tutela legal de su padre. Por ahora, disfruta de pasar tiempo con sus hijos, Sean Preston y Jayden, con quienes ha compartido recientemente momentos familiares. (Con información de EFE)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Música
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Britney Spears

Organizaciones


Spotify

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Amazon es el sitio ideal para encontrar la freidora de aire que más se adapta a tus necesidades.

Las freidoras de aire más recomendadas de Amazon
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
true

Lo de AHMSA es ya, una mentada de madre
Claudia Sheinbaum llamó a seguir los avisos oficiales y evacuar zonas vulnerables ante el avance del huracán Simón.

Sheinbaum pide tomar precauciones ante el huracán Simón categoría 4 en el Pacífico
Con mil pesos al mes puedes comenzar a construir un fondo para el retiro.

¿Tienes 40 años? Ahorrar 33 pesos al día puede ayudarte a preparar tu jubilación
Infonavit confirmó lo que muchas personas con alguna deuda temían, sí revisan el buró de crédito de las personas.

¿Estar en Buró de Crédito frena tu crédito hipotecario? Esto dice el Infonavit en 2026
El mánager Dave Roberts confía en que su máxima estrella recupere el poder en la lucha por el banderín de la Liga Nacional.

Ohtani se halla ‘desaparecido’; ¿volverá para la Serie de Campeonato?

Cristiano Ronaldo celebró su gol 980 con Al-Nassr durante la victoria ante Al-Diriyah y quedó a solamente 20 anotaciones de alcanzar los mil tantos oficiales en su carrera.

Cristiano Ronaldo llega a 980 goles con Al-Nassr: ¡está a un paso de hacer historia!