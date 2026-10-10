¡Del baúl al streaming! Britney Spears revive su era de los 2000 con tema inédito

Durante años, Britney Spears ha manifestado que no desea volver a los escenarios ni formar parte activa de la industria musical. Sin embargo, este 2026 sorprendió con el lanzamiento de una nueva canción, ‘She’ll Never Be Me’, con la que celebra el 25 aniversario de su exitoso álbum ‘Britney’. El tema inédito, que permaneció guardado durante años, es uno de los cinco que la ‘Princesa del Pop’ presentará por primera vez como parte de la reedición de lujo de ‘Britney’, cuyo lanzamiento está programado para el 6 de noviembre, según informó la revista People. ‘She’ll Never Be Me’ es la primera canción inédita de Spears desde ‘Mind Your Business’, que lanzó en 2023 junto a will.i.am. Antes de eso, colaboró con Elton John en el tema ‘Hold Me Closer’, publicado en 2022.

ÁLBUM DE ANIVERSARIO Spears escribió ‘She’ll Never Be Me’ junto con Bradley Daymond, Alex Greggs y su entonces novio, Justin Timberlake. La canción fue producida por Riprock ‘n’ Alex G. Los otros temas que se incluirán en la reedición son ‘Am I a Sinner’, ‘When I Say So’ y ‘My Big Secret’, además de una grabación de estudio de ‘Right Now (Taste The Victory)’, utilizada en un anuncio de Pepsi en 2002.

Lanzado en 2001, ‘Britney’ mostró una faceta más madura y atrevida de la cantante, quien ya se había consolidado como una estrella mundial con sus dos primeros álbumes: ‘...Baby One More Time’ (1999) y ‘Oops!... I Did It Again’ (2000). El disco incluyó temas como ‘I’m a Slave 4 U’, cuya interpretación en los MTV Video Music Awards de ese mismo año se convirtió en una de las actuaciones más recordadas de la historia del pop. En ella, Spears bailó con una pitón sobre los hombros.

HITS PARA SIEMPRE De esa producción también destacaron sencillos como ‘Overprotected’ e ‘I’m Not a Girl, Not Yet a Woman’. El último álbum de estudio de Spears fue ‘Glory’, publicado en 2016, que incluyó temas como ‘Slumber Party’ y ‘Make Me’. La última vez que se presentó en México fue el 4 de diciembre de 2011, cuando ofreció un espectáculo gratuito en el Monumento a la Revolución.

La cantante ha reiterado que se mantiene alejada de la industria musical, una decisión que ha relacionado con los años que pasó bajo la tutela legal de su padre. Por ahora, disfruta de pasar tiempo con sus hijos, Sean Preston y Jayden, con quienes ha compartido recientemente momentos familiares. (Con información de EFE)