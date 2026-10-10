Huracán Simón alcanza categoría 4: azotará con lluvias extraordinarias a Colima y torrenciales en Jalisco

El huracán Simón alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se desplaza frente a las costas de Michoacán y Colima, donde su circulación ocasionará lluvias extraordinarias, vientos intensos y oleaje elevado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también pronosticó precipitaciones torrenciales en Jalisco y Michoacán, así como condiciones adversas en otras regiones del país. De acuerdo con el reporte de las 6:00 horas de este sábado 10 de octubre de 2026, el ciclón se encontraba a 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 355 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Se desplazaba hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas de hasta 290 km/h.

HURACÁN SIMÓN PROVOCARÁ LLUVIAS EXTRAORDINARIAS EN COLIMA El SMN pronosticó lluvias puntuales extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Colima. Para la costa y el este de Jalisco, así como la costa y el oeste de Michoacán, se esperan precipitaciones intensas con puntuales torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros. También se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit y el suroeste de Guerrero. En Oaxaca, principalmente en el noroeste y sur, se pronostican lluvias de 75 a 150 milímetros. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones. Las autoridades meteorológicas recomendaron extremar precauciones y atender las indicaciones de Protección Civil.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO De acuerdo con el reporte oficial del SMN, la ciudad de Saltillo registrará hoy, sábado 10 de octubre, una jornada con temperaturas agradables y cielos parcialmente nublados. El termómetro alcanzará una temperatura máxima estimada de 23 °C a 24 °C durante las horas de la tarde, tras haber iniciado la mañana con una mínima fresca de 14 °C a 15 °C. Asimismo, se contemplan vientos moderados provenientes del norte-noreste con rachas que oscilarán entre los 10 y 25 km/h en la zona metropolitana. Para la segunda mitad del día, las autoridades atmosféricas prevén un ligero incremento en la nubosidad con una probabilidad baja a moderada (alrededor del 20% al 30%) de chubascos o precipitaciones aisladas hacia la tarde y noche en diversos puntos del municipio.

SMN ALERTA POR VIENTOS DE HASTA 130 KM/H Y OLEAJE DE OCHO METROS Las condiciones marítimas también representan un riesgo en las costas del Pacífico. El pronóstico contempla vientos de entre 90 y 110 km/h, con rachas de 120 a 130 km/h, así como oleaje de entre 6 y 8 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima. En Michoacán se esperan vientos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, que disminuirían durante el día. El oleaje podría alcanzar entre 4 y 6 metros de altura en sus costas. Además, se pronostica una marea de tormenta de entre 1 y 2 metros en la costa de Colima. El SMN pidió extremar precauciones tanto a la población como a quienes realizan actividades de navegación marítima. Se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita y El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías. También continúa una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

TORMENTA TROPICAL RACHEL PODRÍA IMPACTAR BAJA CALIFORNIA Por otra parte, la tormenta tropical Rachel se dirige hacia la costa occidental de Baja California y podría impactar durante la noche de este sábado. Su interacción con un frente frío cercano a la frontera noroeste de México favorecerá lluvias puntuales fuertes en Baja California. Para la costa occidental de esa entidad se pronostican vientos de entre 60 y 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, así como oleaje de 5 a 7 metros de altura. El SMN mantiene vigilancia sobre los efectos de Rachel y del huracán Simón en el océano Pacífico, debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje previstas en las zonas costeras. ¿EN QUÉ ESTADOS LLOVERÁ ESTE SÁBADO 10 DE OCTUBRE? Además de las precipitaciones asociadas con los ciclones tropicales, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias en distintas regiones del país. Se pronostican lluvias fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit, suroeste de Guerrero, sureste y suroeste de Puebla, centro y sur de Veracruz, y este y sur de Chiapas. En Baja California, centro de Sonora, sur de Sinaloa, sur de Durango, oeste y sur de Guanajuato, suroeste del Estado de México, Morelos, Hidalgo y sureste de Tabasco se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros. También habrá intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS PARA MÉXICO A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso en el noroeste del país. Se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Las temperaturas podrían alcanzar de 30 a 35 °C en Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. El SMN advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. Por ello, recomendó mantenerse informado a través de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de cada entidad.

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Clima huracanes Tormentas

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