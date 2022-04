‘Las Bravas FC’, la serie mexicana de HBO Max que aborda el tema del machismo desde el futbol

“Aborda el tema del machismo desde el futbol donde las mujeres no tienen la apertura en este deporte. De hecho, nuestro entrenador no confía en nosotras por ser mujeres, a él le gustaría entrenar un equipo como Los Bravos , pero con el tiempo se va enamorando del futbol femenil. Además, mi personaje aborda este tema, porque tiene un novio a quien le causa mucho conflicto que yo sea exitosa en un deporte de hombres. Pero a lo largo de la serie el machismo va quedando a un lado y es muy bonito ver el éxito que van teniendo el equipo”.

La serie es protagonizada por Mauricio Ochmann , quien interpreta a Roberto Casas , el mejor futbolista mexicano que haya jugado en Europa , pero debido a una lesión lo pierde todo y se ve obligado a regresar a su pueblo natal. Sintiéndose derrotado, se convierte en el entrenador de Las Bravas FC , un equipo de fútbol femenino de la localidad que busca ganar su primer campeonato. Sin embargo, la idea de entrenar a un equipo de mujeres, como un acuerdo con su tío millonario para salir de problemas con el fisco español, no le agrada demasiado a Casas , algo que cambiará con el tiempo.

“La verdad fue un proceso bastante largo. Cuando mi mánager me mando el casting hice bastantes pruebas para todos los personajes. Comenzamos con entrenamientos que duraron tres meses porque en todos los episodios hay escenas de futbol, además, en el proceso de filmación, teníamos grabación de lunes a viernes y si había una escena que acomodar, también íbamos los sábados. Fue largo, pero divertido a la vez”.

-Cuéntanos sobre tu personaje, ¿qué papel tiene Adriana en la serie?-

“Adriana es una mujer que se despierta todos los días en busca de sus sueños, es exitosa en su vida, así como en el deporte porque es la goleadora del equipo y, a pesar de esto, no se siente segura de formar parte de Las Bravas porque su novio la limita. Pero conforme pasan los capítulos fue muy satisfactorio ver el arco de mi personaje, cómo conforme pasan los capítulos Adriana va creciendo, se vuelve exitosa, hasta llegar al punto de que no le importa más lo que su novio piense”.

-Se que has participado en muchos proyectos exitosos, como la serie “Control Z”, pero ¿qué significa para ti y tu carrera “Las Bravas FC”?-

“Bravas llego a mi vida en un momento muy importante, me hizo crecer internamente, me dejó amistades para toda la vida, enseñanzas desde el guion hasta la parte de la actuación. También me hace sentir muy afortunada de estar en una plataforma como HBO, estoy muy feliz y agradecida, creo que es un logro muy importante en mi carrera”.

Además de Mauricio Ochmann, Kariam comparte créditos con Mauricio Barrientos, Ana Jimena Villanueva, Irán Castillo, Juan Carlos Colombo y un equipo de jóvenes actores como Keyla Caputo, Ana Valeria Becerril, Esmeralda Soto, Paola Curón, Jerry Velázquez, Fernando Cuautle y Ari Albarrán, bajo la dirección del argentino Ariel Winograd.