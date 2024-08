LCDLF: Piden la revocación de cédula profesional como psicólogo a Adrián Marcelo tras atacar a Gala Montes por tener depresión

“Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga” , expresó Adrián Marcelo, sugiriendo que Gala no está realmente deprimida y que su diagnóstico podría haber sido hecho por un “charlatán”. Además, la acusó de ser simplemente una buena actriz que busca excusas para justificar su comportamiento.

GALA MONTES RESPONDE A LOS ATAQUES DE ADRIÁN MARCELO

Gala Montes no tardó en responder a las acusaciones de Adrián Marcelo, defendiendo su estado mental y criticando las palabras del youtuber. “¿Tú vienes a decirme esas cosas a mí? No eres quién, te ves mal. Tú no tienes respeto, de eso comes”, replicó Gala, visiblemente afectada por los comentarios.

LEVANTAN FIRMAS PARA RETIRARLE LA CÉDULA PROFESIONAL A ADRIÁN MARCELO

La conducta de Adrián Marcelo ha desatado una ola de indignación en las redes sociales. Usuarios han comenzado a recolectar firmas para que se le retire su cédula profesional como psicólogo, argumentando que sus acciones constituyen violencia psicológica. La petición en Change.org, titulada “Retiren la cédula profesional como Psicólogo a Adrián Marcelo por violencia psicológica”, ya ha recolectado más de 18 mil firmas de las 25 mil necesarias.