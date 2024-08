‘Me usó’... Shanik Berman ofrece disculpa a Mario Bezares y arremete contra Adrián Marcelo

El pasado domingo 4 de agosto se llevó a cabo la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos, dejando a todos sorprendidos con la salida de Shanik Berman, quien había sido considerada una de las concursantes más fuertes y favoritas para ganar esta temporada. Sin embargo, lo más destacado ocurrió cuando, ya fuera del programa, la periodista de espectáculos tomó el micrófono para despedirse de sus compañeros. Hubo un momento especialmente tenso cuando se dirigió a Mario Bezares, a quien no le guardaba aprecio, y explotó contra él.

SHANIK PIDE DISCULPAS A MARIO BEZARES Durante el lunes de líder, Shanik, ya como parte del panel de analistas, aprovechó el espacio para disculparse con Mario por sus duras palabras del día anterior. TE PUEDE INTERESAR: ‘Eres un hipócrita y te odio’... Shanik Berman fue la segunda expulsada de La Casa de los Famosos México 2; se lanzó contra Mario Bezares (video) La periodista admitió que estaba muy afectada por su eliminación y extendió sus disculpas a otros habitantes de la casa, como Karime y Sian Chiong. “Lo primero es que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia, a Karime y a Sian porque ayer entre el coraje de haber salido, hagan de cuenta que fue como si me hubiera mordido alguien y lo primero que aventé fue la mordida y no estuvo bien lo que dije. Me arrepiento y lo siento muchísimo”, dijo.

¿QUÉ DIJO SHANIK SOBRE MARIO BEZARES? Después de despedirse de todos, Shanik lanzó fuertes palabras contra Mario Bezares, calificándolo de hipócrita y “porquería de persona”, sorprendiendo al conductor regiomontano. “Ahora que no pertenezco a nada, siempre quise pertenecer a Tierra pero la suerte no me favoreció. Marian, van contra ti y Adrián también van por ti, los voy a extrañar. Al que no voy a extrañar es a Mario. Eres un hipócrita y te odio. Es una porquería de persona”, dijo Shanik. Cabe señalar que, tras la eliminación de Shanik Berman en el programa La Casa de los Famosos, surgió una controversia debido a sus comentarios sobre Mario Bezares y su supuesta implicación en la muerte de Paco Stanley. Estos comentarios han motivado a Brenda Bezares, esposa de Mario, a solicitar una disculpa pública de parte de la conductora.

“Nos gustaría recibir una disculpa pública porque no se vale lo que hizo. Quiero entender y empatizo con ella, que quizá actuó desde el coraje o el odio. Es como cuando alguien se enoja jugando y dice cosas que no debería. Ojalá el perdón pueda ser a nivel nacional, como lo fue su acusación, y que le muestren todos los videos para que sepa quién realmente se burló de ella y quién la utilizó. Mario no fue.” Brenda Bezares expresó. SHANIK BERMAN VE CÓMO HABLABA MAL DE ELLA ADRIÁN MARCELO Y EXPLOTA EN SU CONTRA A un día de su salida de La Casa de los Famosos México, Shanik Berman comenzó a ver todas las declaraciones de sus excompañeros y durante su presencia en la gala de El 5, vio cómo Adrián Marcelo hablaba mal de ella. En las imágenes que le presentaron a la periodista, se observa cómo el regiomontano aseguró que manipulaba a Shanik e incluso se refirió a su hijo fallecido con un comentario, del que cuarto Tierra se rió. Al ver cómo habló mal de ella Adrián Marcelo, Shanik Berman reaccionó en vivo y se lanzó contra el conductor. La periodista aseguró que el amor que ella sentía por su excompañero de La Casa de los Famosos México, él lo mató “a puñaladas”. “Te voy a decir qué pienso, que el amor nunca muere de causas naturales, te lo asesinan y este maldito me lo asesinó a puñaladas”, comentó. SHANIK BERMAN DESPOTRICA CONTRA ADRIÁN MARCELO Shanik Berman siguió hablando de los comentarios negativos que Adrián Marcelo dijo en su contra y afirmó que ya se dio cuenta que la usó, pero ella nunca se dio cuenta. “Hay veces que el duelo tarda mucho, pero mi duelo es con él, es de microondas, que se vaya mucho a la fregada, porque me usó y me usó y yo la más bruta en todo el universo”. comentó. A la par de los comentarios sobre Adrián Marcelo, Shanik Berman expresó que parece que ni cuarto Mar ni cuarto Tierra la querían en La Casa de los Famosos México. “Mi tristeza es que al parecer todo mundo me odiaba, Mar y Tierra, yo que los quería a todos”, precisó. Mencionó que pese a que todos la señalaron como la infiltrada, ella nunca lo fue y sólo habló de la estrategia hasta que abandonó la competencia. TE PUEDE INTERESAR: La Casa de los Famosos México 2... Tensión y traiciones marcan la segunda nominación ¿quiénes están en riesgo de salir? “Yo no fui la infiltrada, porque yo nunca llevé al otro lado nada, hasta que me salí se la solté. No se han dado cuenta que es Briggitte la que lleva y trae, pero la gente la ama y también entiendo a Briggitte todos la trataban pésimos”, comentó. Shanik Berman detalló que si tuviera la oportunidad de enlazarse nuevamente con los habitantes, ella decidiría hablar con Adrián Marcelo.

