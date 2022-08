Y como en los sueños no se escatima, Rivera llegó acompañado de un cantante que ha convertido en célebres canciones el olor a café, a tierra mojada y las calles empedradas de su natal Colombia: Carlos Vives. Pero a este dúo no estaría completo sin la presencia de un creativo que Rivera traía en mente desde que era un niño: El productor Pedro Torres . Quien le pondría imagen a uno de los más grandes anhelos del cantante. Retratar a 24 cuadros por segundo la belleza inigualable de un Estado que brilla con luz propia.

Y al frente de ellos, encima de un florido tapete de aserrín, enamorando a la lente, mostrando sus tablas escénicas, Rivera y Vives cantando desde los bordes del corazón, haciendo gala de dos voces que salen con emoción porque esta no es una canción, esto se trata de un homenaje a un territorio que Rivera ha recorrido una y otra vez y no se cansa de escuchar las historias que susurran sus calles, sus bosques, sus ríos y esos coloridos atardeceres que cobijan los sueños de sus habitantes.

No se trata de una filmación, se trata de un carnaval y al transcurrir las horas, Torres se ha convertido en maestro de ceremonias, en animador y hasta regaló sus mejores pasos de baile, está feliz y no es para menos, su productora Gaby Torres, nos comparte que este videoclip devuelve a todo al crew a los tiempos en donde no se escatimaba en creatividad, en el involucramiento de cientos de extras que lo hicieron por gusto, además de emblemáticas locaciones y recursos técnicos para filmar como lo hacían Pedro con esas grandes figuras que inmortalizó, como es el caso de Luis Miguel o Juan Gabriel.

Y es que la felicidad por el oficio se contagia y el equipo de producción corre de un lugar a otro, afina detalles, no para un solo momento, el director aprovecha para mostrarle las tomas a Apolonia, su asistente en este proyecto. Carlos Vives canta a capella a petición de sus fans que ya traen las máscaras y penachos en las manos, esos mismos extras no dejan a sol ni a sombra a su paisano Carlos, que para todos tiene un saludo, una anécdota, un familiar o conocido en común, y no para de regalar fotos, felicitaciones y palabras de aliento: “Ya ven lo tardado y minucioso que es grabar un video, ánimo, no pierdan sus sonrisas, lo están haciendo de maravilla”.

Y de pronto los aplausos, las castañuelas y esas risas tan peculiares, bastante burlonas, de los Huehues retumban por todo el lugar. Y es que esas carcajadas que salen disparadas del interior de unas máscaras de hombres blancos, barbados, de ojos azules y pestañas prominentes, tienen historia.

Esos personajes que flanquean a los dos Carlos nacen en el siglo XVII como una burla hacia la forma de vestir de los hacendados. La razón era que la gente pobre no podía asistir a sus fiestas, por lo tanto era un manera de vengarse de ellos. Esto provocó el enojo de los caciques, de tal manera que el gobierno llegó a prohibir esta danza; sin embargo, sobrevivió y en “Te Soñé” son los protagonistas y nadie los puede correr, ni cerrarles las puertas.