Livia Brito hace a un lado el trabajo para buscar un embarazo

Desde que finalizó “La desalmada”, los fanáticos de la telenovela le han pedido a Livia Brito y a Televisa que por favor comiencen a trabajar en una segunda temporada. Sin embargo, todo apunta a que esto no podrá ser posible.

“Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no. Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de La desalmada, iban a comenzar en febrero de 2023 las grabaciones y yo estaba super emocionada, yo lo quería hacer [...]. Tuve plática con el Güero Castro (productor ejecutivo), tuve plática con los jefes y les dije que yo estaba planeando y quería embarazarme”, aseguró Brito.

La noticia ha dejado un sabor agridulce entre los fanáticos de “La desalmada”, quienes ahora tendrán que esperar más tiempo para poder ver a su heroína en la pantalla chica.