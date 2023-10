Lo bueno, lo malo y lo feo del ‘Cactus Festival’ en Saltillo: el público opina desde redes

“Soy de Guadalajara y fui por qué las bandas estaban muy buenas pero... 1. ¿ Dónde están mis baños VIP? No había ni siquiera donde lavarse las manos. 2. Y mi regalo sorpresa? 3. Éramos MUCHÍSIMA gente en el espacio de VIP, las zonas de “descanso” estaban saturadas también”, escribió la usuaria identificada como Miriam Alejandra Palafox.

El usuario Enrique Zenteno también se lanzó en contra del festival, reclamando organización en las salidas . “Mejoren el tiempo para q no tarden un eternidad e n salir los artistas por respeto a las personas que asisten y los artistas y otra tengan más logística para la salidas y control en el mismo lugar”, escribió.

Con 7 puntos a destacar María Fernanda Flores aseguró que temía por la seguridad de los asistentes. “Los terrenos de la feria, son para eso: para una FERIA, pienso (en mi humilde opinión que nadie me pidió), que aún le falta muchísimo a esos terrenos para que puedan ser para un festival de taaantas horas. *PUNTO MUY IMPORTANTE * Creo que sobrevendieron boletos, un caos entrar y salir, estuve a punto del sofocamiento. QUISIERON VENDER, VENDER Y VENDER y no pensaron en nuestra comodidad e incluso en nuestra seguridad de poder haber sido sofocados”, escribió.