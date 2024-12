¡Lo hizo de nuevo!... Así cantó Itatí Cantoral a la Virgen de Guadalupe ¿Qué tema interpretó?

“Me siento complacidísima, muy feliz, muy agradecida con Dios y con la vida. Yo soñé muchísimo con tener a mi hija María Itatí. Ella es un milagro, yo no podía embarazarme después de los gemelos y le pedí a la Virgen una niña. Por eso le puse María, y yo me llamo Itatí Guadalupe, así que soy muy devota a la Virgen. Para mí este día, cantar con ella frente a la Virgen, no tengo palabras para agradecerle” , indicó.

Tal fue el caso, que diversos usuarios la compararon con Mariah Carey, cantante que gana gran fama en Estados Unidos por su canción All I Want For Christmas Is You.