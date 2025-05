Los Fugitivos: ¿Quiénes son los cinco desaparecidos? Familiares niegan versiones oficiales

FAMILIARES DE LOS INTEGRANTES DESAPARECIDOS DEL GRUPO ‘LOS FUGITIVOS’ DESMIENTEN VERSIONES OFICIALES

Durante la transmisión, una de las mujeres presentes, madre de uno de los desaparecidos, declaró:“Es una mentira. Si fuera real, ya se hubieran comunicado con nosotros.”Según relató, las familias han estado presentes en las instalaciones de la fiscalía, buscando información de primera mano sin obtener respuesta formal o científica, como la confirmación mediante pruebas de ADN.

Otra de las familiares afirmó:“Ellos están diciendo que nuestros hijos ya están muertos y no es cierto. No sabemos nada. Ellos no encontraron cuerpos, tienen a nueve personas detenidas, pero nosotros seguimos en la búsqueda.”Añadió que, en caso de que se hubiera verificado la identidad de los restos, los primeros en ser informados deberían haber sido ellos como familiares directos, lo cual no ha ocurrido.

Los familiares hicieron un llamado público para que su versión se difunda ampliamente en redes sociales, y cuestionaron la veracidad de las versiones oficiales:“Somos los papás, las mamás. Somos las primeras que necesitamos tener esa noticia antes de que la publiquen al mundo.”

¿QUIÉNES SON LOS 5 HOMBRES DESAPARECIDOS DEL GRUPO ‘LOS FUGITIVOS’?

- Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años

- Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años

- José Francisco Morales Martínez, de 23 años

- Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años

- Livab Edyberto Solís de la Rosa, de 27 años: representante de la banda

Familiares de Livab solicitan a la comunidad que den máxima difusión a su desaparición, ya que al ser el representante y fotógrafo de la agrupación no aparece en las fotos grupales. Este factor puede provocar que su imagen no sea tan conocido por los mexicanos, evitando así su reconocimiento.