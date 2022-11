Louise Tobin, la cantante de jazz que ayudó a descubrir a Sinatra, fallece a los 104

Tobin, que estaba casada en ese entonces con el trompetista y líder de una banda Harry James, convenció a su esposo para que contratara a Sinatra en su Big Band. Sinatra tenía 23 años y trabajaba como camarero.

“Escuché a un chico cantar y pensé: ¡Es un buen cantante! Así que desperté a Harry y le dije: Cariño, tal vez quieras escuchar a este chico de la radio”, le contó Tobin al historiador de jazz Will Friedwald, evocó el diario The Washington Post.

Fue así como James fue a buscarlo a su local, llamado Rustic Cabin, y le ofreció un contrato por un año por 75 dólares a la semana. Además le propuso cambiarse el nombre para pasar a llamarse Frankie Satin porque su nombre de real le sonaba demasiado italiano, sin embargo Sinatra no aceptó esto último.

El cantante estadounidense, que llegaría a convertirse en una estrella mundial después por éxitos como “New York, New York”, “My way” o “I’ve got you under my skin”, se sumó a la banda, que en apenas unos meses grabó diez canciones.

“Harry merece todo el crédito. Yo solo lo desperté”, llegó a comentar Tobin, cuyo matrimonio terminó en 1943.

Sinatra solo estuvo en la banda unos siete meses. Debido a que esta no tenía el éxito esperado y él se terminó yendo con la de Tommy Dorsey, que en aquellos años era más popular.