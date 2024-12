$!‘¿Me has olvidado?’: Así es el método de estafa a través de mensajes de texto y WhatsApp que cobra fuerza

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA?

Un ejemplo reciente ilustra la mecánica de este tipo de estafa:

1. Mensaje inicial: La víctima recibe un SMS con un mensaje como:

“Voy a visitar México por un tiempo. Mi amigo dijo que te gusto mucho. ¿Tienes tiempo para recibirme?”

Este mensaje viene acompañado de un enlace.

2. Seguimiento: Si la víctima no responde, el ciberdelincuente envía otro mensaje para presionar:

“¿Por qué no respondes a mi mensaje? Hace mucho que no te contacto. ¿Me has olvidado? Por favor agrégame nuevamente.”

3. Enganche: Al hacer clic en el enlace, la víctima es redirigida a una conversación en WhatsApp, donde un supuesto usuario llamado “Annie” comparte una fotografía atractiva de una mujer joven.

4. Historia falsa: La supuesta Annie se presenta como una diseñadora de ropa de 33 años que emigró de Singapur a California y dirige una tienda en línea. Aunque la narrativa parece auténtica, las imágenes son generadas por inteligencia artificial, y el número de teléfono tiene un código de Monterrey, lo que indica su origen fraudulento.

CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA ESTAFA A TRAVÉS DE WHATSAPP Y TELEGRAM

El propósito principal de este engaño es ganarse la confianza de la víctima para establecer una relación, ya sea de amistad o amorosa. Una vez logrado esto, los estafadores suelen solicitar dinero alegando emergencias, proyectos de inversión o necesidades ficticias.

“Usan fotos de personas atractivas hechas con inteligencia artificial y te llaman por un nombre común. Luego fingen que se equivocaron de número e inician una conversación”, explicó Fragoso.