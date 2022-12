Manuel Villegas, listo para enfrentarse a la violencia del Viejo Oeste en ‘La cabeza de Joaquín Murrieta’

“’La Rebelión’ es un proyecto que estuvimos grabando en febrero de este año. Es la historia de cuatro mujeres que, hartas de su vida, que no era la vida que esperaban, en su adultez deciden desaparecer, tomar su camino”, explicó, “mi personaje es el hijo de una de ellas, de Hanna, interpretada por Daniela Vega, y están preocupados por que no saben nada de ellas, no dejaron rastro, ni cartas, no traen teléfono. Él es muy hábil con cuestiones de computación, de tecnología y logra dar con su paradero, junto con una chica con la que aparentemente sale”.

“Juntos se van a buscarlas y cuando su único propósito era recuperarlas se ven metidos en un problema judicial del que ya no hay escapatoria, y tampoco pueden huir porque estarían echando de cabeza a sus mamás”, agregó.

Este joven inició como alguien muy tímido, basado en los protagonistas del libro “Las ventajas de ser invisible” señaló, pero durante las filmaciones, los directores Iñaki Peñafiel y Chava Cartas comenzaron a hacerlo un más coqueto, en reacción a la química que tiene con su amiga, hija de otra de las mujeres desaparecidas.