Mariana Ochoa se corona como la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

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    Mariana Ochoa se corona como la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México
    La cantante fue la elegida por el público para ser la ganadora de esta temporada. CAPTURA DE PANTALLA

El juego ha terminado y con eso la audiencia mexicana se despide de las polémicas y nominaciones semanales... por un tiempo

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se terminó al coronar a Mariana Ochoa como la ganadora absoluta que sale con el premio de 4 millones de pesos. Tras semanas repletas de despedidas, juegos, victorias, polémicas y amistades inesperadas, el reality show más visto en el país tomará un receso.

Este 4 de octubre se llevó a cabo la última gala de este programa en la que, con nostalgia, los participantes restantes se despidieron para regresar al mundo exterior, para reunirse con sus familias y amistades, quienes se han encargado de realizar campañas para conseguir votos en favor de los concursantes.

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Con Galilea Montijo como ‘host’ principal y el resto de los inquilinos que fueron eliminados al pasar de las semanas, la última transmisión se vivió con el nerviosismo al máximo. En cada oportunidad, los finalistas expresaron su emoción y gratitud por culminar este proyecto que definirá sus carreras en el futuro próximo.

Es importante destacar que la votación del público para definir los primeros lugares rompió el record de temporadas pasadas con más de 45 millones de votos.

DE LA SEMIFINAL AL GRAN CIERRE

El fin de semana pasado se realizó la última eliminación por decisión del público, donde Brianda Deyanara se tuvo que despedir. Y, a lo largo de esta semana, salieron el séptimo y el sexto finalista: Ernesto Laguardia y Yahir, respectivamente.

Los siguientes lugares correspondieron de la siguiente forma:

* Quinto lugar: Gema

* Cuarto lugar: Ese Pérez

* Tercer lugar: Karina

* Segundo lugar: Memo Schutz

UN JUEGO DE ESTRATEGIA

La temporada de La Casa de los Famosos tuvo sus sorpresas con dinámicas inéditas, como el polémico ‘Exilio’, que se vio solamente durante unos días; o como el ‘Portal’, donde la estrategia individual de cada participante se fortaleció o debilitó según el caso.

Sin embargo, lo que caracterizó el reality de este año fue la ausencia del conflicto entre los inquilinos, siendo que algunos concursantes de ediciones pasadas entraron durante un momento de ‘congelados’ para intentar ‘encender el fuego’.

¿QUIÉNES FUERON LOS OTROS CONCURSANTES?

El orden del primer eliminado hasta el último es el siguiente:

* Ximena Herrera

* Fede Vigevani

* Arantza Ruiz

* Moisés Peñaloza

* Yanet García

* Luis Chaparro

* Aldo Rendón

* Flor Vigna

* Gala Montes

* Masad Altamimi

* Cynthia Klitbo

* Brianda Deyanara

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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