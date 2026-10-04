Mariana Ochoa se corona como la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se terminó al coronar a Mariana Ochoa como la ganadora absoluta que sale con el premio de 4 millones de pesos. Tras semanas repletas de despedidas, juegos, victorias, polémicas y amistades inesperadas, el reality show más visto en el país tomará un receso. Este 4 de octubre se llevó a cabo la última gala de este programa en la que, con nostalgia, los participantes restantes se despidieron para regresar al mundo exterior, para reunirse con sus familias y amistades, quienes se han encargado de realizar campañas para conseguir votos en favor de los concursantes.

Con Galilea Montijo como ‘host’ principal y el resto de los inquilinos que fueron eliminados al pasar de las semanas, la última transmisión se vivió con el nerviosismo al máximo. En cada oportunidad, los finalistas expresaron su emoción y gratitud por culminar este proyecto que definirá sus carreras en el futuro próximo. Es importante destacar que la votación del público para definir los primeros lugares rompió el record de temporadas pasadas con más de 45 millones de votos.

DE LA SEMIFINAL AL GRAN CIERRE El fin de semana pasado se realizó la última eliminación por decisión del público, donde Brianda Deyanara se tuvo que despedir. Y, a lo largo de esta semana, salieron el séptimo y el sexto finalista: Ernesto Laguardia y Yahir, respectivamente. Los siguientes lugares correspondieron de la siguiente forma: * Quinto lugar: Gema * Cuarto lugar: Ese Pérez * Tercer lugar: Karina * Segundo lugar: Memo Schutz

UN JUEGO DE ESTRATEGIA La temporada de La Casa de los Famosos tuvo sus sorpresas con dinámicas inéditas, como el polémico ‘Exilio’, que se vio solamente durante unos días; o como el ‘Portal’, donde la estrategia individual de cada participante se fortaleció o debilitó según el caso. Sin embargo, lo que caracterizó el reality de este año fue la ausencia del conflicto entre los inquilinos, siendo que algunos concursantes de ediciones pasadas entraron durante un momento de ‘congelados’ para intentar ‘encender el fuego’.

¿QUIÉNES FUERON LOS OTROS CONCURSANTES? El orden del primer eliminado hasta el último es el siguiente: * Ximena Herrera * Fede Vigevani * Arantza Ruiz * Moisés Peñaloza * Yanet García * Luis Chaparro * Aldo Rendón * Flor Vigna * Gala Montes * Masad Altamimi * Cynthia Klitbo * Brianda Deyanara