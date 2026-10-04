Día Mundial de RBD: así cambiaron las vidas de sus seis integrantes tras Rebelde

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    Día Mundial de RBD: así cambiaron las vidas de sus seis integrantes tras Rebelde
    RBD marcó a toda una generación con sus canciones y personajes de Rebelde FOTO: CUARTOSCURO

A 22 años de su creación, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera tomaron caminos distintos después de la separación del grupo.

Hablar de pop mexicano a principios de los 2000 era hablar de RBD. La agrupación nació el 4 de octubre de 2004 como parte del fenómeno de la telenovela Rebelde y rápidamente alcanzó fama internacional.

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Canciones como “Rebelde”, “Sálvame” y “Este Corazón” se convirtieron en éxitos que todavía forman parte de la memoria de sus seguidores.

En 2008, el grupo anunció su separación. Desde entonces, sus seis integrantes desarrollaron carreras diferentes, entre la música, la televisión, el cine y otros proyectos.

ANAHÍ: MÚSICA, TELEVISIÓN Y FAMILIA

Después de RBD, Anahí continuó con su carrera musical y lanzó los discos Mi Delirio e Inesperado, además de regresar a las telenovelas con Dos Hogares.

En los últimos años se enfocó principalmente en su vida familiar. En 2024 volvió a la televisión como investigadora del programa ¿Quién es la máscara?, aunque ha mantenido una presencia más selectiva en el espectáculo.

DULCE MARÍA CONTINÚA ENTRE LA MÚSICA Y LA ACTUACIÓN

Dulce María también combinó ambas facetas después de RBD. Participó en producciones como Verano de amor, Corazón que miente y Pienso en ti.

Como cantante lanzó cuatro álbumes: Extranjera, Sin Fronteras, DM y Origen. En el ámbito personal, se casó con Paco Álvarez y se convirtió en madre de dos niñas.

$!La agrupación nació el 4 de octubre de 2004 como parte del fenómeno de la telenovela Rebelde.
La agrupación nació el 4 de octubre de 2004 como parte del fenómeno de la telenovela Rebelde. FOTO: CUARTOSCURO

MAITE PERRONI CONSOLIDÓ SU CARRERA COMO ACTRIZ

Maite Perroni encontró en la actuación uno de sus principales caminos tras RBD. Protagonizó telenovelas como La Gata y Triunfo del amor, además de participar en producciones para plataformas de streaming.

En la música lanzó Eclipse de Luna y posteriormente realizó distintas colaboraciones. En 2022 se casó con Andrés Tovar y en 2023 nació su hija.

CHRISTIAN CHÁVEZ SIGUIÓ LIGADO A LA MÚSICA

Christian Chávez continuó como cantante solista y también participó en distintos proyectos de televisión y cine.

Entre sus trabajos se encuentran producciones como Like, además de películas como Papá o Mamá y En las buenas y en las malas. También ha formado parte de espectáculos relacionados con la música.

CHRISTOPHER UCKERMANN REGRESÓ A LA MÚSICA

Christopher Uckermann se alejó durante algunos periodos de los grandes escenarios, pero continuó trabajando como actor y cantante.

Participó en proyectos como Kdabra y Diablero, además de películas como Cómo cortar a tu patán. En 2025 presentó Perdido en los graves, un álbum relacionado con experiencias personales y una nueva etapa de su carrera.

ALFONSO HERRERA DEJÓ LA MÚSICA

Alfonso Herrera tomó un camino diferente al de sus compañeros y decidió concentrarse en la actuación.

Su trayectoria incluye producciones como Sense8, El Dandy, La dictadura perfecta y El baile de los 41. También ha participado en proyectos internacionales y trabajos de doblaje.

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¿RBD VOLVERÁ A REUNIRSE?

En 2023, RBD regresó temporalmente con el Soy Rebelde Tour. Sin embargo, Alfonso Herrera decidió no participar en la gira.

Desde entonces han surgido rumores sobre un posible regreso de la agrupación, aunque no existe una confirmación de una nueva gira con los seis integrantes.

A más de dos décadas de su creación, RBD continúa presente en la música y en la memoria de millones de seguidores que cada 4 de octubre recuerdan el inicio de una de las bandas pop más representativas de su generación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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