Día Mundial de RBD: así cambiaron las vidas de sus seis integrantes tras Rebelde

Hablar de pop mexicano a principios de los 2000 era hablar de RBD . La agrupación nació el 4 de octubre de 2004 como parte del fenómeno de la telenovela Rebelde y rápidamente alcanzó fama internacional.

Canciones como “Rebelde”, “Sálvame” y “Este Corazón” se convirtieron en éxitos que todavía forman parte de la memoria de sus seguidores.

En 2008, el grupo anunció su separación. Desde entonces, sus seis integrantes desarrollaron carreras diferentes, entre la música, la televisión, el cine y otros proyectos.

ANAHÍ: MÚSICA, TELEVISIÓN Y FAMILIA

Después de RBD, Anahí continuó con su carrera musical y lanzó los discos Mi Delirio e Inesperado, además de regresar a las telenovelas con Dos Hogares.

En los últimos años se enfocó principalmente en su vida familiar. En 2024 volvió a la televisión como investigadora del programa ¿Quién es la máscara?, aunque ha mantenido una presencia más selectiva en el espectáculo.

DULCE MARÍA CONTINÚA ENTRE LA MÚSICA Y LA ACTUACIÓN

Dulce María también combinó ambas facetas después de RBD. Participó en producciones como Verano de amor, Corazón que miente y Pienso en ti.

Como cantante lanzó cuatro álbumes: Extranjera, Sin Fronteras, DM y Origen. En el ámbito personal, se casó con Paco Álvarez y se convirtió en madre de dos niñas.