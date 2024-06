‘No se puede ser tan hipócrita’... así fue el tenso momento en que Laura Bozzo renuncia a MasterChef Celebrity (Video)

La famosa explicó que, debido al accidente, estaba manejando fuertes niveles de dolor: “Me late la mano permanentemente”, expresó la famosa. Bozzo declaró que no podía “tolerar” el sufrimiento que estaba viviendo, así como también destacó que estaba lidiando con “energías negativas, de frustración constante”, por lo que optó por abandonar la competencia.

Laura explicó que no fue expulsada, sino que quería “abandonar” el reality por voluntad propia: “No puedo cocinar con la mano en estas condiciones. Traté de llegar hasta el final, pero ya lloraba a la hora de cocinar”, señaló.

“Estoy muy feliz, ha sido una experiencia maravillosa, Los voy a extrañar mucho a Haroldo y al Rey”, sentenció la estrella de televisión.

ASÍ FUE LA RENUNCIA DE LAURA BOZZO

Fue desde el reto de campo en donde ella fue capitana que con tan solo pocos minutos de haber iniciado, se quemó la mano, lo que ya no le permitió hacer gran cosa y se limitó a observar a su equipo, quien batalló para poder superarlo. Sin embargo, los esfuerzos de Ernesto, Rossana y Ferka no fueron suficientes y perdieron ampliamente el reto.

Esto trajo una confrontación con Ferka. Ya con el mandil negro, Laura se vio muy incómoda durante la primera parte por lo que antes de iniciar con el segundo tramo del mismo, ella tomó la decisión de renunciar al programa.

Luego de sufrir con su mano, Laura salió del programa: “Ya no puedo tolerar esta situación; de energía negativa. He decidido darle las gracias a mis chefs. Mi función aquí terminó, no se puede ser tan hipócrita”, dijo mientras entregaba su mandil negro.

Finalmente, no dejó que sus compañeros se le acercaran para despedirse de ella y solo se limitó a despedirse de los chefs. Esto enfureció a los demás concursantes quienes argumentaban que se fue porque sentía que iba a perder.

“Me voy con el corazón hinchado de alegría; no me voy a sin decir que ha sido la mejor experiencia. Me siento tan orgullosa porque a pesar de los retos y de lo duro que es esto, haber demostrado fuerza total. La edad no tiene nada que ver. La cocina transforma el alma”.