Muere el Team Carboncitos... Harold Azuara se convierte en el catorceavo eliminado de MasterChef Celebrity México

¿QUIÉN FUE EL ELIMINADO DE MASTERCHEFG CELEBRITY MEXICO 2024?

Con la llegada de un nuevo domingo los fans de “MasterChef Celebrity México 2024” se mantienen a la expectativa por conocer al nuevo eliminado de la competencia. Distintos sitios de spoilers han filtrado información sobre lo que posiblemente sucederá este domingo 23 de junio.

De acuerdo con la información que circula en las plataformas digitales este día los televidentes serían testigos de una lamentable eliminación que terminará con la historia de uno de los participantes más queridos. Los nombres que suenan para convertirse en el eliminado de hoy queda entre los famosos Harold Azuara, Ferka, Litzy y Rossana Nájera.

Después de tantos rumores en las redes sociales Harold Azuara fue el eliminado de hoy 23 de junio del 2024 de “MasterChef Celebrity México”.

¿QUÉ PASÓ ESTE DOMINGO?

En la primera prueba precisamente tuvieron que cocinar un platillo para sus papá, siendo el ganador absoluto el Rey Grupero. Por lo tanto para el siguiente desafío, él fue quien eligió el tipo de pan que hornearían sus compañeros Entre chapatas, bolillos, semitas, focaccia, baguettes e integral.

El segundo ganador que se fue directamente a salvación fue Jawy, quien preparó una semita. Le siguió Ernesto en el tercer puesto con una focaccia perfecta.

Finalmente en el reto de eliminación se enfrentaron Litzy, Ferka, Harold y Rossana, el cual tuvo aún más presión, pues los chefs les exigieron un alto nivel en las preparaciones para sus salsas y moles.

El eliminado número catorce del reality fue Harold, sus compañeros y los chefs lo despidieron con tristeza. Además el chef Herrera hizo hincapié en que no lo corría de la cocina, únicamente lo despedía pues fue uno de los mejores alumnos que tuvieron. De igual manera, la chef Zahie estuvo al borde del llanto al abrazarlo. ”Ay no, se va mi mejor alumno no lo puedo dejar ir así”, dijo.

“Fue una cocinada complicada, la verdad de todas las que he tenido este fue el mandil más difícil“, explicó el actor.

”Porque me bajoneé con lo de Litzy luego en este capítalo, mi plato del primer reto sentí que era el mejor de todos y sé que me tocaba balcón, fue una desilusión. Luego el pan me salió horrible... ya mentalmente venía muy decaído y tenía poco apoyo moral en el balcón. Yo sentía que iba solo contra el mundo”.

¿QUIÉN ES HAROLD AZUARA?

Brandon Harold Azuara, mejor conocido como Harold Azuara, es un actor mexicano y estrella de internet, quien ha participado en programas de televisión y obras de teatro infantil.

Comenzó su carrera en la actuación en producciones teatrales desde muy pequeño y debutó en la televisión en el programa La CQ, interpretando a Ramón “Monche”.

La CQ comenzó sus transmisiones en el 2012 y cuenta con cuatro temporadas, en las que Harold Azuara se ganó el reconocimiento y cariño del público.

Gracias a este personaje, el actor fue galardonado en los premios Kids Choice Awards en el 2013 en la categoría de Actor de Reparto Favorito.