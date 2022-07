‘Me divorcié virgen’, Monserrat Oliver recuerda lo que vivió en su primer matrimonio

Otra de las confesiones que hizo en el popular programa de entrevistas fue sobre su vida amorosa y su primer matrimonio, algo de lo que no se sabe mucho. Al parecer la conductora originaria de Nuevo León se casó con su primer novio a los 23 años, una unión que no fue lo que ella esperaba.

“Luego me enteré que un señor político, en ese entonces el presidente de México, se enamoró de mi abuelita. Ella no le hacía caso porque estaba casada con mi abuelo, pero dicen que él lo mató”, relató.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la modelo de 52 años contó muchos aspectos de su vida, así como la historia de su familia, donde salió a relucir el asesinato de su abuelo por un ex presidente que se enamoró de su abuelita.

Sin mencionar el nombre de su ex pareja, Monserrat relató que que mantuvo una relación de cuatro años con él, hasta que decidieron casarse, una acción de la que no estaba segura, pero la idea del matrimonio se le inculcó desde muy pequeña.

“Hoy en día no lo volvería a hacer a los 23 ni de chiste, te entra el nervio. Tenía un pretendiente que me decía: ‘si hay duda siempre es no’. Para mí, en mi mente, siempre fue para toda la vida, así me criaron”, señaló.

La también empresaria, se casó por el civil y la iglesia en Monterrey, Nuevo León. Mientras que la luna de miel la celebró en Hawaii, una experiencia que no fue satisfactoria.

“Él también era casto y fue un desastre. No pasó nada, no quería hablarlo mucho. Él se sentía responsable, era más grande, era el hombre y le dije: ‘pues ve al doctor’”.

Poco tiempo después se dio cuenta que la relación no funcionaba y decidió separarse, pero durante su matrimonio nuca tuvo intimidad con su esposo, “ni siquiera había estado con un hombre. Yo me divorcié virgen”, apuntó.