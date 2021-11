‘Me gustó más besar a Verónica’... Yolanda Andrade prefiere los besos de ‘La Vero’ a los de Cristian Castro (video)

‘¿Tu, a quien te gusto más, besar pues, en la novela pues?’

Ante la candente pregunta, la sinaloense dijo que le gustó más besar a Verónica, ante la sorpresa de Shanik y Monserrat Olivier.

Cabe recordar que Yolanda Andrade ha afirmado en varias ocasiones que tuvo una relación con ‘La Vero’ Castro y hasta aseguró que se casó con ella en Ámsterdam.

“Sí, me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas. Fue un momento que viví, con una persona, y nos casamos simbólicamente. Pero no puedo decir quién es esa persona”.

En su momento, Yolanda Andrade dijo que no podía revelar la identidad de la persona con la que se había casado porque era famosa.

“Yo sí me puedo liberar y hablar de mí. Pero no puedo hablar de ella, porque es una persona pública, muy famosa y yo no puedo decir sin preguntarle; la quiero mucho. Fue un momento simbólico muy bonito, estábamos en una etapa muy enamoradas. Y si ella me autoriza decirlo, pues algún día. Y creo que hay fotos de la boda, y video. Fue muy bonita”.

Posteriormente a las declaraciones, surgieron fotografías de Yolanda Andrade con la famosa conductora en una playa, tomadas en 2003 por lo que no tuvo más remedio que confirmar que esa famosa era Verónica Castro.