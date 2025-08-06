‘Me puedo morir antes que ustedes’, asegura Yolanda Andrade que sus enfermedades son degenerativas

Lejos del glamour que la caracterizaba y con su característico humor ácido, reapareció Yolanda Andrade ante las cámaras al dar una entrevista en la que detalló las secuelas médicas y padecimientos que enfrenta. Se sinceró al decir que lo que padece “no tiene cura”. Andrade, de 53 años, se ha estado recuperando lejos de la Ciudad de México, en Sinaloa y en Tulum, donde ha estado con su familia. Admitió que ese tiempo le ha hecho bien y que los doctores le han dicho que va por buen camino; sin embargo, el pronóstico no es alentador. “Tengo dos diagnósticos, y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, en conclusión, médicamente quiere decir que científicamente me puedo morir antes que ustedes... pero, pues, eso lo decide Dios”, declaró.

¿QUÉ TIENE YOLANDA ANDRADE? Aunque no reveló el nombre específico de las enfermedades que padece, sí mencionó a la prensa que, más adelante, podría dejar de caminar y de hablar. “Es una enfermedad degenerativa y, bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera”, confesó, visiblemente conmovida frente a los micrófonos.

Desde hace un par de años, Yolanda Andrade ha enfrentado diversos problemas de salud que la han alejado del trabajo en varias ocasiones. En 2023 fue hospitalizada tras sufrir un sangrado importante, relacionado con un aneurisma cerebral que ya le había sido diagnosticado. Un aneurisma cerebral es una protuberancia o ensanchamiento anormal en la pared de un vaso sanguíneo del cerebro. Esta zona debilitada puede dilatarse y llenarse de sangre; si el aneurisma se rompe, puede causar sangrado en el cerebro o alrededor de él, lo cual constituye una emergencia médica.

UNA BIOSERIE DE YOLANDA ANDRADE En la entrevista, Andrade comentó que tiene interés en acercarse al hijo de Chespirito para pedirle que produzca su bioserie, tal como lo hizo con la historia de su padre. Además, aseguró que también le gustaría que Michelle Castro —hijo de su ex amiga Verónica Castro— se encargue de contar su vida, pues lo considera un cineasta muy talentoso. “La prensa no sabe muchas cosas”, agregó.