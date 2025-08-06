‘Me puedo morir antes que ustedes’, asegura Yolanda Andrade que sus enfermedades son degenerativas

Show
/ 6 agosto 2025
    ‘Me puedo morir antes que ustedes’, asegura Yolanda Andrade que sus enfermedades son degenerativas
    Desde Tulum y Sinaloa, Andrade ha encontrado paz para sobrellevar su tratamiento y recuperación. FOTO: CUARTOSCURO/ ARCHIVO

La conductora y actriz dio detalles de su actual estado de salud, asegurando que su historia de vida podría ser contada en una bioserie que le gustaría fuera realizada por Michelle Castro, hijo de Verónica Castro

Lejos del glamour que la caracterizaba y con su característico humor ácido, reapareció Yolanda Andrade ante las cámaras al dar una entrevista en la que detalló las secuelas médicas y padecimientos que enfrenta. Se sinceró al decir que lo que padece “no tiene cura”.

Andrade, de 53 años, se ha estado recuperando lejos de la Ciudad de México, en Sinaloa y en Tulum, donde ha estado con su familia. Admitió que ese tiempo le ha hecho bien y que los doctores le han dicho que va por buen camino; sin embargo, el pronóstico no es alentador.

“Tengo dos diagnósticos, y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, en conclusión, médicamente quiere decir que científicamente me puedo morir antes que ustedes... pero, pues, eso lo decide Dios”, declaró.

¿QUÉ TIENE YOLANDA ANDRADE?

Aunque no reveló el nombre específico de las enfermedades que padece, sí mencionó a la prensa que, más adelante, podría dejar de caminar y de hablar.

“Es una enfermedad degenerativa y, bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera”, confesó, visiblemente conmovida frente a los micrófonos.

Desde hace un par de años, Yolanda Andrade ha enfrentado diversos problemas de salud que la han alejado del trabajo en varias ocasiones. En 2023 fue hospitalizada tras sufrir un sangrado importante, relacionado con un aneurisma cerebral que ya le había sido diagnosticado.

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o ensanchamiento anormal en la pared de un vaso sanguíneo del cerebro. Esta zona debilitada puede dilatarse y llenarse de sangre; si el aneurisma se rompe, puede causar sangrado en el cerebro o alrededor de él, lo cual constituye una emergencia médica.

UNA BIOSERIE DE YOLANDA ANDRADE

En la entrevista, Andrade comentó que tiene interés en acercarse al hijo de Chespirito para pedirle que produzca su bioserie, tal como lo hizo con la historia de su padre.

Además, aseguró que también le gustaría que Michelle Castro —hijo de su ex amiga Verónica Castro— se encargue de contar su vida, pues lo considera un cineasta muy talentoso. “La prensa no sabe muchas cosas”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La vas a ver? Se estrenará en dos partes la secuela de ‘La Pasión de Cristo’ en 2027

“Me dicen que voy muy bien. Me sentía mejor en Tulum porque es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, y por el ruido de la ciudad... pero voy mejorando muy bien”, compartió.

Los últimos proyectos de Andrade en televisión fueron como conductora en el programa de Unicable Monse & Joe y como panelista en ‘La Casa de los Famosos’, de Telemundo. (Con información de El Universal)

Temas


Enfermedad
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Monserrat Oliver
Yolanda Andrade

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum reafirmó que México está en contra de la pena de muerte, aunque reconoció que la decisión de no aplicarla a capos como “El Mayo” Zambada, Caro Quintero y “El Viceroy” es competencia exclusiva de Estados Unidos.

‘Es una decisión de EU’... Sheinbaum sobre renuncia a la pena de muerte para ‘El Mayo’ Zambada, ‘El Viceroy’ y Caro Quintero
El Gobierno de México informó sobre el programa para que las personas trabajadoras por apps cuenten con seguridad social, a través de la STPS, que se han registrado un millón 291 mil 365 de puestos ante IMSS.

Suman un millón 291 mil trabajadores de plataformas asegurados en el IMSS
La SEP presentó la guía de útiles básicos para cuarto, quinto y sexto grado de primaria, con insumos funcionales y de bajo impacto económico para las familias

SEP: lista de útiles escolares para alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria para el ciclo 2025-2026
El Cártel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas, ejerce una “influencia significativa” en la frontera entre Estados Unidos y México

EU sanciona a líderes del Cártel del Noreste y a narcorapero “El Makabelico” por narcoterrorismo y lavado de dinero
Fuerzas federales liberaron a una víctima de secuestro en Culiacán y capturaron a cinco presuntos miembros de “Los Mayos”, en una operación vinculada a disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa

Liberan a miembro de ‘Los Chapitos’ secuestrado y detienen a cinco integrantes de grupo vinculado a ‘Los Mayos’
La Secretaría del Bienestar arrancó el registro al programa Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años; el trámite se realiza en módulos físicos conforme a un calendario alfabético.

Pensión Mujeres bienestar: ¿Qué apellidos deben de registrarse del 6 al 9 de agosto y cuáles son los requisitos?

EA Sports reveló el top 10 de quarterbacks mejor calificados en Madden NFL 26, encabezado por Josh Allen y Lamar Jackson con una puntuación perfecta de 99.

Lamar Jackson y Josh Allen encabezan el top 10 de quarterbacks en Madden NFL 26
La autenticidad de La Casa de los Famosos México 2025 está en duda tras una supuesta falla técnica revelada por Javier Ceriani. ¿El reality está grabado? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

¿La Casa de los Famosos México es grabada?... Revelan presunto engaño en la señal en vivo 24/7