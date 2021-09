Met Gala 2021: temática, invitados y dónde ver el evento

Poco se sabe de los preparativos y detalles inéditos que la diseñadora de moda y dueña de la revista Vogue, Anna Wintour, tiene predispuestos para la Met Gala de este año, luego de haber sido suspendida por la pandemia del COVID-19, que arrasó fuertemente en Nueva York, el corazón del evento.

TEMÁTICA

Este año dejará mucho qué hablar, pues los diseños que veremos en la alfombra roja serán en relación a la moda estadounidense. Siempre dejado a interpretación de los invitados, el tema de este año puede ser tan controversial como lo decidan ellos, o puede ser, también, una declaración hacia uno de los países de primer mundo que siempre deja algo de qué hablar.

In America: A Lexicon of Fashion es un tema complicado, no obstante, hay demasiado de donde escoger, pues la moda “americana” tiene un basto catálogo que no sólo se define en estrellas blancas y franjas rojas y azules.

La creatividad, así como el impacto histórico de esta Met Gala tendrán que ser acatados con cuidado y educación; se espera que los asistentes se empapen de una de las culturas más compartidas del mundo, y que la pregunta “¿quién es un americano?” pueda encontrar su respuesta.