¡‘Mi gente latino’! Deslumbra Jennifer Lopez en su visita a la CDMX

Enfundada en un vestido de la marca francesa Chloé creado en muselina de seda fue como Jennier Lopez se presentó ante su público mexicano, la noche del martes para celebrar y promocionar la llegada de su película ‘Atlas’ en Netflix.

La actriz y cantante causó euforia desde que bajó por una escalera eléctrica, y fue aplaudida y alabada por los presentes, que desde temprana hora esperaban verla con la ilusión de tenerla cerca y conseguir una foto u autógrafo.

”Estoy muy emocionada de estar aquí, hace un tiempito que no estaba aquí, en México, con toda mi gente. Los quiero tanto, qué bienvenida tan cariñosa, muchas gracias”, dijo la diva de Hollywood.